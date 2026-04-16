Nach dem Champions-League-Aus von Real Madrid dürfte Trainer Alvaro Arbeloa keine Zukunft mehr bei den "Königlichen" haben. Drei Namen werden bereits als Nachfolger gehandelt.

Die noch immer kurze Zeit von Alvaro Arbeloa als Cheftrainer von Real Madrid neigt sich offenbar bereits dem Ende entgegen. Wie "The Athletic" berichtet, deutet nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern derzeit vieles darauf hin, dass sich die Wege am Ende der Saison trennen werden.

Das Portal nennt zudem bereits drei Kandidaten, um den 43-Jährigen zu ersetzen. Dabei handelt es sich um den langjährigen Real-Trainer Zinedine Zidane, den scheidenden französischen Nationaltrainer Didier Deschamps und den aktuellen US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino.

Allerdings gibt es bei allen drei Namen gewisse Schwierigkeiten. Deschamps und Pochettino sind während der WM im Sommer im Einsatz und stünden damit erst verspätet zur Verfügung.

Zidane wiederum gilt eigentlich als sicherer Nachfolger von Deschamps, um die Equipe Tricolore zu übernehmen.