Champions League
FC Bayern München gegen Real Madrid - Urs Meier kritisiert Schiedsrichter: "Die Magie des Spiels genommen"
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
ran Fußball
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Videoclip • 06:28 Min
Schiedsrichter Slavko Vincic stand beim Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Real Madrid wegen strittiger Entscheidungen im Fokus. Der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier findet im Gespräch mit ran kritische Worte.
Das 4:3 des FC Bayern München gegen Real Madrid war ein fußballerisches Spektakel, bot allerdings auch Diskussionsstoff.
Die Gelb-Rote Karte für Eduardo Camavinga war der große Aufreger des Spiels. Der Mittelfeldspieler wurde in der 86. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Nachdem der Franzose Harry Kane gefoult hatte, nahm er den Ball mit und beging damit ein Zeitspiel. Dies war für Schiedsrichter Slavko Vincic Grund genug, um den Mittelfeldspieler vom Platz zu stellen.
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"Der Schiedsrichter hat in diesem Moment seine Linie verlassen und ist damit zu einem spielentscheidenden Faktor geworden", sagt der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier im Gespräch mit ran. "Er hat mit dieser Entscheidung viel kaputt gemacht – auch den Sieg des FC Bayern, über den nun gar nicht mehr gesprochen wird. Stattdessen diskutiert man, ob Bayern auch ohne die Rote Karte gewonnen hätte. Er hat die Magie des Spiels genommen."
Das Kuriose: Eigentlich wollte der Schiedsrichter ihm nur die Gelbe Karte zeigen. Offensichtlich aber hatte er vergessen, dass Camavinga nur acht Minuten zuvor bereits wegen eines taktischen Foulspiels gegen Jamal Musiala verwarnt wurde. Als mehrere Spieler des FC Bayern ihn darauf aufmerksam machten, reichte er die Rote Karte nach.
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"Er hätte die Karte am liebsten sofort zurückgenommen, als er es gemerkt hat. Da bin ich mir sicher. Aber das hat er sich dann nicht getraut. Wenn du sie einmal gezeigt hast, kannst du sie nicht mehr zurücknehmen – das wäre für ihn fatal gewesen", so Meier. Grundsätzlich aber dürfe einem erfahrenen Referee dies nicht passieren.
"Wenn du als Schiedsrichter nicht mehr weißt, welche Spieler du verwarnt hast, hast du ein Problem", sagt Meier. "Das ist absolute Basisarbeit. Auf diesem Niveau muss man das wissen. Wenn das einem jungen, nervösen Schiedsrichter im ersten Spiel passiert, ist das verzeihlich. Aber ein so erfahrener Mann muss das im Griff haben."
Zwar sei es keine komplette Fehlentscheidung gewesen, Camavinga für das Zeitspiel die Gelbe Karte und somit Gelb-Rot zu zeigen: "Aber regeltechnisch kann man so ziemlich alles vertreten. Jedes Spiel ist ein kleines Kunstwerk, und der Schiedsrichter setzt die entscheidenden Pinselstriche. Mit dieser Gelb-Roten Karte hat er das Bild zerstört."
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Strittiger Freistoß führte zum 2:1 für Real Madrid
Auch unabhängig davon gab es strittige Entscheidungen. Der Freistoßtreffer zum 2:1 für Real durch Arda Güler resultierte aus einem zweifelhaften Foul von Konrad Laimer an Brahim Diaz. Laut Meier müsse ein Top-Schiedsrichter erkennen, dass kein strafwürdiges Foulspiel vorlag.
"Wir sprechen hier vom Viertelfinal-Rückspiel der Champions League, also von einem der größten Spiele, die die UEFA besetzt. Da werden nur die besten Schiedsrichter eingesetzt. Natürlich passieren auch ihnen Fehler. Vincic hat in der Vergangenheit fantastische Spiele geleitet. Aber in diesem Fall war er einfach nicht bereit für diese Entscheidungen."
Schiedsrichter hatte "eines seiner schwächeren Spiele"
Die Gelbe Karte für Vincent Kompany wegen Meckern hätte laut Meier ebenfalls nicht sein müssen. Der Trainer des FC Bayern ist dadurch für das Halbfinal-Hinspiel in Paris gesperrt.
"Ein guter Schiedsrichter sollte mehr sehen als hören. Man weiß genau, wann man etwas überhören und wann man eingreifen sollte", sagt Meier und fasst zusammen "Es war eines seiner schwächeren Spiele – aber solche Tage kommen vor."
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