ran Fußball FC Bayern: Kompany gegen PSG gesperrt! Eberl reagiert Videoclip • 06:28 Min Link kopieren Teilen

Schiedsrichter Slavko Vincic stand beim Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Real Madrid wegen strittiger Entscheidungen im Fokus. Der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier findet im Gespräch mit ran kritische Worte.

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"Er hätte die Karte am liebsten sofort zurückgenommen, als er es gemerkt hat. Da bin ich mir sicher. Aber das hat er sich dann nicht getraut. Wenn du sie einmal gezeigt hast, kannst du sie nicht mehr zurücknehmen – das wäre für ihn fatal gewesen", so Meier. Grundsätzlich aber dürfe einem erfahrenen Referee dies nicht passieren. "Wenn du als Schiedsrichter nicht mehr weißt, welche Spieler du verwarnt hast, hast du ein Problem", sagt Meier. "Das ist absolute Basisarbeit. Auf diesem Niveau muss man das wissen. Wenn das einem jungen, nervösen Schiedsrichter im ersten Spiel passiert, ist das verzeihlich. Aber ein so erfahrener Mann muss das im Griff haben." Zwar sei es keine komplette Fehlentscheidung gewesen, Camavinga für das Zeitspiel die Gelbe Karte und somit Gelb-Rot zu zeigen: "Aber regeltechnisch kann man so ziemlich alles vertreten. Jedes Spiel ist ein kleines Kunstwerk, und der Schiedsrichter setzt die entscheidenden Pinselstriche. Mit dieser Gelb-Roten Karte hat er das Bild zerstört."

Strittiger Freistoß führte zum 2:1 für Real Madrid Auch unabhängig davon gab es strittige Entscheidungen. Der Freistoßtreffer zum 2:1 für Real durch Arda Güler resultierte aus einem zweifelhaften Foul von Konrad Laimer an Brahim Diaz. Laut Meier müsse ein Top-Schiedsrichter erkennen, dass kein strafwürdiges Foulspiel vorlag. "Wir sprechen hier vom Viertelfinal-Rückspiel der Champions League, also von einem der größten Spiele, die die UEFA besetzt. Da werden nur die besten Schiedsrichter eingesetzt. Natürlich passieren auch ihnen Fehler. Vincic hat in der Vergangenheit fantastische Spiele geleitet. Aber in diesem Fall war er einfach nicht bereit für diese Entscheidungen."

Schiedsrichter hatte "eines seiner schwächeren Spiele" Die Gelbe Karte für Vincent Kompany wegen Meckern hätte laut Meier ebenfalls nicht sein müssen. Der Trainer des FC Bayern ist dadurch für das Halbfinal-Hinspiel in Paris gesperrt. "Ein guter Schiedsrichter sollte mehr sehen als hören. Man weiß genau, wann man etwas überhören und wann man eingreifen sollte", sagt Meier und fasst zusammen "Es war eines seiner schwächeren Spiele – aber solche Tage kommen vor."

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