Champions League: Adidas kassiert nach DFB-Schlappe nächsten Nackenschlag

Adidas verliert den nächsten Prestige-Deal. Nach dem Verlust des Ausrüstervertrags mit dem DFB ist es ein erneuter Rückschlag für den fränkischen Sportartikel-Giganten.

Der deutsche Sportartikelhersteller adidas verliert nach dem Ausrüstervertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) den nächsten langjährigen Prestigedeal an den Rivalen Nike. Wie die UEFA und die Vereinigung der europäischen Fußballklubs (EFC) am Donnerstag mitteilten, werden exklusive Verhandlungen über die Ballrechte für die Champions League von 2027 bis 2031 mit Nike geführt.

Laut der "Financial Times" soll Nike über 40 Millionen Euro für die Rechte zahlen, die auch für die Europa League und die Conference League gelten, und damit doppelt so viel wie adidas bisher. Das Unternehmen aus Herzogenaurach hatte seit 2001 den ikonischen "Sternen-Ball" für die Champions League gestellt, zuvor hatte die Königsklasse mit Nike-Bällen gespielt.