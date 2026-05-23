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DFB-Pokal: Mit dieser Final-Gala schießt sich Kane zum Favorit auf den Ballon d'Or - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Christoph Gailer
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DFB-Pokalfinale - Mega-Fanmarsch der Bayern: "Berlin ist Rot!"
Videoclip • 01:21 Min
Eine weitere Gala-Vorstellung von Harry Kane beschert dem FC Bayern den DFB-Pokalsieg. Mit solchen One-Man-Shows macht sich der Engländer immer mehr zum Favoriten auf den Ballon d'Or. Ein Kommentar.
Dem DFB-Pokalfinale 2026 hat einmal mehr Bayern-Superstar Harry Kane seinen Stempel aufgedrückt - aber sowas von!
Beim 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Stuttgart zeigte der Engländer mal wieder das Ergebnis, wenn Klasse und Wille zusammenkommen. Exemplarisch dafür neben den drei Toren zum lupenreinen Hattrick eine Szene nach dem 1:0.
Da holte sich der Stürmerstar selbstlos den Ball am eigenen Strafraum. Und das ist nicht das erste Mal, dass man den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in dieser Form sieht - er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft.
Harry Kane: Wahnsinnige Statistiken müssen für Ballon d'Or reichen
Der 32-Jährige verkörpert eben nicht nur unglaublichen Torjäger-Instinkt, sondern auch einen Mannschafts-Sinn, den nicht viele Stürmerstars sonst auf der Welt vorzuweisen haben. "Ich habe mich sehr auf dieses Finale gefreut. Ich habe schon viel über das DFB-Pokal-Finale von meinen Mitspieler gehört, die schon länger hier waren", sagte Kane im Sieger-Interview bei "Sky".
Und über seine Tor-Gala: "Einen Hattrick in so einem Spiel zu erzielen ist ein sehr spezieller Moment für mich, auf den ich sehr stolz bin." Und tatsächlich war es auch mit Blick auf die Historie speziell, weil erstmalig: Noch nie zuvor erzielte ein Spieler einen lupenreinen Hattrick in einem DFB-Pokalfinale.
Die Zahlen, die für Kane nach dieser nun abgeschlossenen Saison auf Klub-Ebene zu Buche stehen, sprechen obendrein für sich. Und Kane.
36 Tore in der Bundesliga, 14 in der Champions League und zehn im DFB-Pokal. Nicht zuletzt deshalb gab es nach Schlusspfiff auch einen verbalen Ritterschlag von höchster Stelle. "Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben", sagte FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß der "ARD".
WM-Titel als Türöffner zum Sieg bei der Weltfußballer-Wahl?
Allein die Konstanz von Kane in seiner Zeit bei den Bayern - aber vor allem in der abgelaufenen Saison - sollte ihn zumindest schon mal in die engste Auswahl bei der Wahl zum nächsten Weltfußballer bringen.
Und dann wäre da ja demnächst noch die WM. Dort starten die Engländer von Nationaltrainer Thomas Tuchel nach makelloser Qualifikation zumindest mal wieder als Mitfavorit ins Turnier.
Angeführt von Kane jagen die "Three Lions" dann einmal mehr im Sommer 2026 dem ersten WM-Triumph seit 1966 hinterher. Gelingt das mithilfe von Kane am Ende, ist dem Bayern-Torjäger der Ballon d'Or wohl kaum noch zu nehmen - auch ohne Champions-League-Titel in diesem Jahr.
In Position gebracht hat sich der Bayern-Star allemal. Nicht zuletzt durch diese grandiose Leistung im Pokalfinale. Oder wie es FCB-Sportvorstand Max Eberl nach dem DFB-Pokal-Triumph formulierte: "Für mich hat er absolut das Recht, Ballon-d‘Or-Sieger zu werden."
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