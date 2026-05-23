ran Fußball DFB-Pokalfinale - Mega-Fanmarsch der Bayern: "Berlin ist Rot!" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Eine weitere Gala-Vorstellung von Harry Kane beschert dem FC Bayern den DFB-Pokalsieg. Mit solchen One-Man-Shows macht sich der Engländer immer mehr zum Favoriten auf den Ballon d'Or. Ein Kommentar.

Dem DFB-Pokalfinale 2026 hat einmal mehr Bayern-Superstar Harry Kane seinen Stempel aufgedrückt - aber sowas von! Beim 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Stuttgart zeigte der Engländer mal wieder das Ergebnis, wenn Klasse und Wille zusammenkommen. Exemplarisch dafür neben den drei Toren zum lupenreinen Hattrick eine Szene nach dem 1:0. Noten zu FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Harry Kane überragt, Jamie Leweling schwach Da holte sich der Stürmerstar selbstlos den Ball am eigenen Strafraum. Und das ist nicht das erste Mal, dass man den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in dieser Form sieht - er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft.

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Harry Kane: Wahnsinnige Statistiken müssen für Ballon d'Or reichen Der 32-Jährige verkörpert eben nicht nur unglaublichen Torjäger-Instinkt, sondern auch einen Mannschafts-Sinn, den nicht viele Stürmerstars sonst auf der Welt vorzuweisen haben. "Ich habe mich sehr auf dieses Finale gefreut. Ich habe schon viel über das DFB-Pokal-Finale von meinen Mitspieler gehört, die schon länger hier waren", sagte Kane im Sieger-Interview bei "Sky". Und über seine Tor-Gala: "Einen Hattrick in so einem Spiel zu erzielen ist ein sehr spezieller Moment für mich, auf den ich sehr stolz bin." Und tatsächlich war es auch mit Blick auf die Historie speziell, weil erstmalig: Noch nie zuvor erzielte ein Spieler einen lupenreinen Hattrick in einem DFB-Pokalfinale. Lobeshymnen für Kane, Hoeneß kritisiert Fans - Stimmen zum Pokalfinale Die Zahlen, die für Kane nach dieser nun abgeschlossenen Saison auf Klub-Ebene zu Buche stehen, sprechen obendrein für sich. Und Kane. 36 Tore in der Bundesliga, 14 in der Champions League und zehn im DFB-Pokal. Nicht zuletzt deshalb gab es nach Schlusspfiff auch einen verbalen Ritterschlag von höchster Stelle. "Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben", sagte FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß der "ARD".