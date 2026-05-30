Champions League: Kai Havertz als erster Deutscher in zwei CL-Finals erfolgreich

Arsenal-Star Kai Havertz trägt sich mit seinem Treffer im Finale der Champions League gegen PSG in die Geschichtsbücher ein.

Als erster deutscher Fußballer hat Kai Havertz in zwei Champions-League-Endspielen mindestens je einen Treffer erzielt.

Im Finale gegen Paris Saint-Germain erzielte der Nationalspieler am Samstagabend in Budapest früh die Führung für den FC Arsenal (6.).

2021 hatte er den FC Chelsea mit einem Treffer im Endspiel gegen Manchester City (1:0) zum Triumph in der Champions League geschossen.

Havertz ist dazu erst der dritte deutsche Spieler, der in zwei verschiedenen Finals des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs getroffen hat. Gerd Müller und Franz "Bulle" Roth war dies in den 70er-Jahren für den FC Bayern im Europapokal der Landesmeister ebenfalls gelungen. Zur Saison 1992/93 wurde die Champions League eingeführt.