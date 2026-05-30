Fußball
Champions-League-Finale 2026 heute live: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal - Übertragung im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker - Havertz in der Startformation
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:56 Min
Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale PSG vs. Arsenal in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.
Das Finale in der Champions League rückt immer näher!
Stattfinden wird es zum ersten Mal in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt fungiert die Puskas Arena als Austragungsort.
Im Endspiel trifft Paris Saint-Germain auf den FC Arsenal. Die Pariser setzten sich knapp im Halbfinale gegen den FC Bayern durch. London reichte ein Remis und ein Heimsieg gegen Atletico Madrid
ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale in der Champions League zusammengefasst.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
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Update, 17:01 Uhr: Die Aufstellungen sind da - Havertz startet
Paris Saint-Germain: Sofanov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
FC Arsenal: Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Lewis-Skelly, Rice, Odegaard - Trossard, Havertz, Saka
Champions-League-Finale heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Spiel: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal
Wettbewerb: Champions League; Finale
Datum: 30. Mai 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Puskas Arena (Budapest)
Champions League heute live: Wird das Finale PSG vs. Bayern im Free-TV übertragen?
Ja. Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal wird vom ZDF im Free-TV übertragen.
Finale in der Champions League: Wer überträgt das Paris vs. Arsenal heute im Livestream?
Im Livestream wird das Finale der Champions League kostenlos auf Joyn übertragen.
Auch DAZN zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Champions League: Wo kann ich das Endspiel heute im Liveticker verfolgen?
Einen Liveticker für das Finale in der Champions League gibt es natürlich auf ran.de.
Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Finals
Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal
Datum und Uhrzeit: 30. Mai 2026; 18:00 Uhr
Free-TV: ZDF
Pay-TV: DAZN
Livestream: Joyn, DAZN
Liveticker: ran.de
Auch interessant: Auch interessant: Kommentar: England-Sweep in Europa? Rette uns, PSG!
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