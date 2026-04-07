Vor dem Gigantenduell mit den Königlichen wollte Vincent Kompany den möglichen Gelbsperren keine große Bedeutung schenken. Bei Real Madrid hat es den ersten Star erwischt.

Es könne "keine Taktik sein", Gelbe Karten zu provozieren, betonte Vincent Kompany vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/PrimeVideo): "Das passt bei uns nicht".

Gleich sechs Real-Stars wären bei einer Gelben Karte für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena gesperrt: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Vinícius Júnior und Kylian Mbappé. Bei den Bayern sind Dayot Upamecano und Konrad Laimer vorbelastet.

Mit Tchouameni hat es den ersten Star bereits in der ersten Halbzeit erwischt. Der Franzose foulte Joshua Kimmich, weil er im Zweikampf etwas zu spät kam. Der Mittelfeldstratege ist extrem wichtig für das Spiel von Real Madrid. Seine Gelbsperre ist ein herber Rückschlag für die Königlichen.

"Wenn die Intensität hoch ist, kann immer etwas passieren", sagte Kompany vor dem Spiel. "Das Spiel wird genug Emotionen haben", hatte Sportvorstand Max Eberl bereits beim Abflug nach Madrid am Montagnachmittag betont: "Da muss sich jeder, der vorbelastet ist, im Griff haben. All diese Kleinigkeiten gehören zu so einem großen Spiel dazu."

Die Bayern legten den Fokus jedoch lieber auf sich selbst.