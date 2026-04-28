ran Fußball FC Bayern: Olise unverkäuflich - Kompany sieht "Luft nach oben" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Fußball-Spektakel in Paris: Beim 4:5 (2:3) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen PSG erleben die Profis des FC Bayern ungewohnt viele Höhen und Tiefen. Noten des FCB.

Bayern München hat nach einem unfassbaren Drama noch alle Chancen auf den Einzug ins Endspiel der Königsklasse. Die von Interimscoach Aaron Danlks gecoachten Münchner, der den gesperrten Vincent Kompany vertrat, unterlagen nach 90 packenden Minuten im Prinzenpark mit 4:5. Die Halbfinal-Highlights der Champions League gibt es Mittwoch ab 23:00 Uhr auf JOYN Dabei kämpfte sich der deutsche Meister immer wieder in die Partie zurück, auch nach einem zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand nach gut einer Stunde. Die Noten und Einzelkritiken der Stars des FCB.

Manuel Neuer Unglückliches Spiel für den Kapitän, der sich kaum auszeichnen kann, zumal Dembele völlig frei vor ihm vorbei schießt (23.). Muss aber danach schon bis zur Halbzeit drei unhaltbare Gegentreffer aus dem Netz holen von Kvaratskhelia (25.), Neves (33.) und Dembele (45.). Bei dessen Elfmeter in der Nachspielzeit ist er in der richtigen Ecke, kommt aber nicht mehr ran. Gilt auch beim Doppelschlag von Kvaratskhelia (56.) und Dembele (58.). Lässt sich danach etwas von der Unsicherheit seiner Vorderleute anstecken, ungewohnt viele lange Bälle finden nicht den Mitspieler. Note: 4

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Josip Stanisic Der Kroate macht immer wieder Druck nach vorne. Lässt sich dann allerdings beim 1:1 von Kvaratskhelia austanzen. Hat kurz vor dem 2:2 bereits die Chance zum Tor, wird aber von Hakimi noch gestoppt (39.). Lässt Kvaratskhelia vor dem 2:4 aus den Augen und kommt insgesamt defensiv zu oft einen Schritt zu spät. ran-Note: 4

Dayot Upamecano Ein besonderes Spiel für den Franzosen in der Nähe seines Heimatortes Evreux. Hat richtig viel zu tun bei den schnellen Gegenstößen der Gastgeber. Rettet in höchster Not gegen seinen Jugendfreund Dembele (35.). Beim 2:5 lässt er sich dann allerdings vom Weltfußballer zu einfach abkochen, ansonsten aber mit guter Zweikampfbilanz. Und vorne per Kopf zum 3:5 zur Stelle (65.). ran-Note: 2

Jonathan Tah Der Abwehrchef ist von Anfang an voll konzentriert und räumt einige Bälle aus der Gefahrenzone. Hätte vor dem 1:1 aber Stanisic zur Hilfe kommen können. Kommt nach der Pause wesentlich schlechter ins Spiel, weil er bei den Pariser Kontern meist nur noch hinterherschauen kann. Verpasst nach Ecke das 5:5 (75.). ran-Note: 4

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Alphonso Davies Der Kanadier ersetzt überraschend Konrad Laimer links hinten. Fügt sich gut ein und gewinnt dank seiner Schnelligkeit einige wichtige Zweikämpfe. Verursacht aber mit einem unglücklichen Handspiel nach VAR den Strafstoß zum 2:3. Bleibt zur Pause in der Kabine. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Wie üblich Ballverteiler und Antreiber der Bayern. So auch am Elfmeter vor dem 1:1 mit seinem Pass beteiligt. Enormes Laufpensum, kommt aber gegen die pfeilschnellen Franzosen mehrfach zu spät. Auch er kann bei den beiden Tiefschlägen nach der Pause nur hinterherschauen. Auf der anderen Seite dann wieder mit der schönen Freistoßvorlage zum 3:5. Sein Kopfball in der Nachspielzeit wird noch von der Linie geschlagen. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Nach seinem schwachen Auftritt in Mainz präsentiert sich der Nationalspieler diesmal sehr aufmerksam und hat vor der Pause viele wichtige Ballgewinne. Leistet sich aber einen bösen Fehlpass vor Dembeles Großchance. Leitet auf der Gegenseite mit einem trockenen Zuspiel das 2:2 ein. Nach der Pause bei beiden Gegentreffern zu weit weg vom Geschehen, wo er dringend gebraucht worden wäre. Gibt aber bis zum Schluss alles. In der Nachspielzeit entkräftet ausgewechselt. ran-Note: 3

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Michael Olise Der Shootingstar der Saison hat es gegen Nuno Mendes nicht leicht, kann sich aber immer wieder befreien. Vorlage auf Diaz vor dem Elfmeter, vergibt aber kurz danach völlig frei vor Safonov das 0:2 (20.). Pech, dass Neves nach seinem unwiderstehlichen Solo den Ball mit viel Glück noch an den Pfosten lenken kann (32.). In der 41. Minute kann dann keiner etwas machen bei seinem herrlichen Treffer zum 2:2. Nach der Pause gelingt ihm dann kaum noch etwas, zu wenig zielstrebig im Abschluss. ran-Note: 3

Jamal Musiala Schwache Vorstellung des Nationalspielers, der Neves vor dessen 2:1 alleine aufs Tor köpfen lässt. Traut sich auch offensiv wenig zu und leistet sich zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, die oft zu Pariser Kontern führen. Geht nach 78 Minuten runter. ran-Note: 5

Luis Diaz Der Kolumbianer setzt mit seinen Vorstößen immer wieder Nadelstiche gegen die Pariser Defensive, die ihn oft nur mit einem Foul stoppen können. So holt er auch den Strafstoß gegen Pacho heraus. Permanent anspielbar, reißt immer wieder Lücken und sorgt für Entlastung. Gibt auch nach dem klaren Rückstand nie auf und belohnt sich mit dem Treffer zum 4:5 (69.). ran-Note: 2

Harry Kane Der Engländer ist gut in der Partie, rochiert mit Musiala teilweise und verteilt Bälle. Beim 1:0 per Elfmeter eiskalt wie immer. 53. Tor im 69. Champions-League-Spiel. Kurz danach mit der Vorlage zu Olises Großchance. Lässt sich vor allem nach dem Wechsel sehr oft fallen und leitet so per Traumpass das 4:5 ein. ran-Note: 2

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Die Einwechselspieler des FC Bayern München

Konrad Laimer (ab 46.) Der Österreicher kommt etwas unerwartet erst zur zweiten Halbzeit zum Zuge, als er Davies ersetzt. Ist sofort voll da und geht immer wieder nach vorne. Trifft den Ball aber nach Diaz' Zuspiel nicht richtig und schießt vorbei (54.). Sieht dann bei beiden Gegentreffern schlecht aus, weil er zu weit aufgerückt ist. Auch bei Mayulus Lattentreffer nicht nahe genug dran (86.). ran-Note: 4

Leon Goretzka (ab 78.) Der Routinier wird in der Schlussphase für Musiala eingewechselt, agiert aber etwas defensiver. Hat keine nennenswerten Szene mehr. ran-Note: Ohne Bewertung