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PSG vs. FC Bayern: Schiedsrichter-Team fix - Darum sorgte die Ansetzung für Diskussionen
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:06 Min
Die UEFA hat den Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München bekannt gegeben und mit der Entscheidung für Diskussionen gesorgt.
Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest.
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Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Joshua Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten. Für Diskussionen sorgt hingegen die Ansetzung seiner Assistenten sowie die für das VAR-Team.
Diese kommen nämlich alle aus Spanien. Weil sich der FC Bayern im Viertelfinale gegen Real Madrid durchsetzte, haben viele Fans des deutschen Rekordmeisters nun Angst vor einer unfairen Behandlung.
Vor allem in den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung der UEFA stark kritisiert.
UEFA-Ansetzung sorgt für Fragen
Der Verband bricht mit der Ansetzung des Schiedsrichtergespanns aber natürlich keine Regeln. In Artikel 59.1 des offiziellen Reglements der Königsklasse heißt es: "Die Schiedsrichterkommission ernennt für jedes Spiel ein Schiedsrichterteam. Es können nur Schiedsrichter ernannt werden, die auf der offiziellen FIFA-Schiedsrichterliste aufgeführt sind. Die Entscheidungen der Schiedsrichterkommission sind endgültig."
Trotzdem hätte man der UEFA durchaus ein wenig mehr Fingerspitzengefühl zutrauen dürfen. Sollten die Unparteiischen während und nach der Partie in den Fokus geraten, könnte es zu Spekulationen kommen.
Zumal Schärer bei seinen drei Auftritten in der aktuellen Champions-League-Saison immer Schweizer Kollegen an seiner Seite hatte.
Lediglich am 1. Spieltag der Ligaphase, als er das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo (4:0) leitete, war mit Bastian Dankert (VAR) ein Schiedsrichter aus einem anderen Land Teil des Gespanns.
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Zurück zu Schärer. Der Schweizer gilt als einer der aufstrebenden Schiedsrichter in Europa. Der 37-Jährige ist seit 2015 international tätig. Unter anderem pfiff er den UEFA-Supercup 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) und das Nations-League-Finale 2025, das Portugal im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann.
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In der Königsklasse leitete er in dieser Saison erst drei Partien, unter anderem den 4:0-Heimsieg von PSG gegen Atalanta und die 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Qarabag Agdam.
Zuletzt pfiff Schärer die Bayern in der Champions League bei ihrer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand in der vergangenen Saison. Nach einem 2:2 im Rückspiel in Mailand platzte der Traum vom erneuten "Finale dahoam" beim Rekordmeister. Die Ansetzung des Eidgenossen könnte also als ein schlechtes Omen angesehen werden.
Das ist das komplette Schiedsrichter-Team für die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern:
Schiedsrichter: Sandro Schärer (SUI)
Schiedsrichter-Assistenten: Guadalupe Porras Ayuso und Angel Nevedo (ESP)
4. Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (ESP)
VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
VAR-Assistent: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)
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