PSG vs. FC Bayern: Schiedsrichter-Team fix - Darum sorgte die Ansetzung für Diskussionen

ran Fußball FC Bayern: Kein Mourinho-Trick! Darum hat Kompany so viel "Tribünen-Erfahrung" Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Die UEFA hat den Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München bekannt gegeben und mit der Entscheidung für Diskussionen gesorgt.

UEFA-Ansetzung sorgt für Fragen Der Verband bricht mit der Ansetzung des Schiedsrichtergespanns aber natürlich keine Regeln. In Artikel 59.1 des offiziellen Reglements der Königsklasse heißt es: "Die Schiedsrichterkommission ernennt für jedes Spiel ein Schiedsrichterteam. Es können nur Schiedsrichter ernannt werden, die auf der offiziellen FIFA-Schiedsrichterliste aufgeführt sind. Die Entscheidungen der Schiedsrichterkommission sind endgültig." Trotzdem hätte man der UEFA durchaus ein wenig mehr Fingerspitzengefühl zutrauen dürfen. Sollten die Unparteiischen während und nach der Partie in den Fokus geraten, könnte es zu Spekulationen kommen. Zumal Schärer bei seinen drei Auftritten in der aktuellen Champions-League-Saison immer Schweizer Kollegen an seiner Seite hatte. Lediglich am 1. Spieltag der Ligaphase, als er das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo (4:0) leitete, war mit Bastian Dankert (VAR) ein Schiedsrichter aus einem anderen Land Teil des Gespanns.

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