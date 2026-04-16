ran Fußball FC Bayern: "Die Roten sind absurd" - so titelt die internationale Presse Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat Real Madrid auch im Rückspiel geknackt. Die internationale Presse feiert den FCB – und das Spektakel.

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Spanien: Bayern "raubt ihnen ihren Mythos" Sport: "Bayern lässt Real Madrid mit leeren Händen zurück und raubt ihnen ihren Mythos." Marca: "Welch eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird. Real Madrid ist nach München gekommen und hat Bayern, den großen Favoriten auf den Champions-League-Titel, in Bedrängnis gebracht." AS: "Ehrenvoller Abschied in München. Monatelang, vielleicht sogar seit über einem Jahr, sah es nicht so aus, aber ja, das war auch das Real Madrid, das Europa seit 70 Jahren wegen seines unerklärlichen Überlebensinstinkts fürchtet. Niemand spielt sich glaubwürdiger tot. Selbst die Erfahrensten, zu denen aus altbekannten Gründen auch Bayern gehört, tappen in seine Falle. In der Allianz Arena brachte es die Deutschen in einem heroischen Spiel an ihre Grenzen, mit einer bisher nie dagewesenen Opferbereitschaft und nach einem Platzverweis für Camavinga, der es verdient hätte, im Beschwerdebuch zu landen." Mundo Deportivo: "Real Madrid stand kurz vor einem Wunder, schaffte es aber nicht, und es bleibt abzuwarten, ob dies dazu beitragen kann, die Krise, die das Ausscheiden aus allen Wettbewerben am 15. April mit sich bringt, irgendwie abzumildern." FC Bayern München schlägt Real Madrid: Fehlerfestival zeigt Schwachstellen auf

FC Bayern München gegen Real Madrid - Urs Meier kritisiert Schiedsrichter

England: "Erbärmliches" Madrid BBC: "Was für ein Fußballspiel! War das eine defensive Glanzleistung? Nein, war es nicht. War es unglaublich unterhaltsam? Ja, das war es." Guardian: "Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid – ein legendärer Verein – sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt." The Sun: "Während die meisten Premier-League-Duelle zu langweiligen Schnarchfesten verkommen sind, bei denen sich alles nur noch um Standardsituationen dreht, war dieses atemberaubende Spitzenspiel das 'schöne Spiel' in seiner reinsten Form."

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Italien: "Beeindruckende Leistung" der Bayern Gazzetta dello Sport: "Bayern steht nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale."

Deutschland: "Absoluter Bayern-Wahnsinn!" Kicker: "Neuer-Patzern zum Trotz: Bayern gewinnt Spektakel gegen Real und steht im Halbfinale" Spox: "Sieben Tore, Drama, tobende Real-Stars: FC Bayern gewinnt epischen Thriller" Sport1: "Absoluter Bayern-Wahnsinn! Diaz wird zum Helden"

USA: "Ein Fußballspiel für die Seele" The Athletic: "Bayern München gegen Real Madrid war ein Fußballspiel für die Seele" ESPN: "Der einzige Trost für die Madrid-Fans war eine aufregende und überraschende Erinnerung daran, dass sie an ihrem Tag – der in dieser Saison bei weitem nicht genug war – immer noch ein Team voller fantastisch talentierter Spieler ist."

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