Champions League: Wann flog der FC Bayern zuletzt nach einem Hinspiel-Sieg noch raus?

Der FC Bayern hat mit dem Sieg bei Real Madrid den ersten Schritt in Richtung Champions-League-Halbfinale gemacht. Ein Blick in die vergangenen Jahre macht noch mehr Hoffnung.

Mit dem 2:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid hat der FC Bayern den ersten Schritt ins Halbfinale der Königsklasse gemacht.

Ein Blick in die vergangenen Jahre zeigt, wie wichtig der Sieg bei den Königlichen tatsächlich sein könnte. Es ist nämlich bereits einige Jahre her, dass der FCB in der Champions League ausschied, obwohl man das Hinspiel gewinnen konnte.

Zuletzt passierte das in der Saison 2010/11! Damals gewann der deutsche Rekordmeister das Achtelfinal-Hinspiel bei Inter Mailand durch einen späten Treffer von Mario Gomez mit 1:0.

Im Rückspiel sah es lange nach einem Weiterkommen des Teams von Louis van Gaal aus. Nach Toren von Samuel Eto'o (4.), Mario Gomez (21.), Thomas Müller (31.) und Wesley Sneijder (63.) stand es bis kurz vor Schluss 2:2.

In der 88. Minute jedoch erzielte Goran Pandev den 3:2 Siegtreffer für die Italiener. Weil damals noch die Auswärtstorregel galt, bedeutete dieser das Aus für den FC Bayern. Ein ähnliches Szenario gilt es in dieser Spielzeit zu vermeiden.