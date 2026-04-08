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Paris Saint-Germain hat alle Trümpfe: Warum der Titelverteidiger zu Unrecht unter dem Radar fliegt
Veröffentlicht:von Dominik Hager
ran Fußball
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Videoclip • 02:29 Min
Paris Saint-Germain müsste als Titelverteidiger eigentlich als erster Kandidat auf den Champions-League-Sieg genannt werden. Doch die Pariser fliegen unter dem Radar.
Von Dominik Hager
So mancher Fan und Experte ist der Meinung, dass das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern bereits eine Art vorgezogenes Champions-League-Finale darstellt.
Doch auch der FC Arsenal, der die Ligaphase der Königsklasse souverän auf Platz eins abgeschlossen hat, steht bei vielen hoch im Kurs - aich wenn die Gunners zuletzt schwächelten.
Zudem wäre da noch der FC Barcelona, der an Stabilität gewinnt, die spanische Liga anführt und gegen Newcastle ein Schützenfest gefeiert hat.
Ein weiterer ganz gefährlicher Top-Klub findet hingegen ein wenig überraschend derzeit kaum Erwähnung. Die Rede ist von Paris Saint-Germain. In der Vorsaison noch überzeugender Champions-League-Sieger, fliegen die Franzosen aktuell unter dem Radar.
Da stellt sich die Frage: Warum ist das eigentlich so? PSG hat vor dem Duell mit dem FC Liverpool (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) schließlich alle Chancen, den Coup aus dem Vorjahr zu wiederholen.
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Parallelen zum Vorjahr? PSG kam erst spät in Schwung
Zwar dominierte PSG im Champions-League-Finale Inter Mailand nach Lust und Laune und war auch in den Halbfinals gegen den FC Arsenal sehr stark, jedoch war die Reise nicht von Anfang so störungsfrei.
Tatsächlich musste PSG im Vorjahr sogar lange um den Einzug in die Playoffs zittern und konnte sich nur durch einen Erfolg gegen Stuttgart noch nach vorne schieben.
Dieses Jahr zeichnet sich ein ähnlicher Verlauf ab. Die Pariser spielten eine durchwachsene Ligaphase, wenngleich sie im Gegensatz zum Vorjahr zumindest an den Top 8 kratzen konnten.
In den Playoffs setzte sich PSG wenig souverän gegen Monaco durch, jedoch folgte im Achtelfinale die erwartete Leistungssteigerung. Die Pariser schlugen den FC Chelsea mit 5:2 und 3:0 und zeigten endlich wieder den starken und eiskalten Fußball der Vorsaison.
Besonders brisant: PSG kam in beiden Partien auf insgesamt rund zwei X-Goals, machte aber in Summe acht Buden. Das ist eine gigantische Effizienz und genau diese ist in der Königsklasse unermesslich wichtig.
Sicherlich liegt die aufsteigende Formkurve auch daran, dass einige Verletzte zurückgekehrt sind. Es geht nicht darum, in der Ligaphase wirklich souverän zu sein, sondern darum, in der heißen Phase der Saison 100 Prozent abzuliefern.
Ähnlich wie im Vorjahr scheint Paris genau zur richtigen Zeit die optimale Verfassung zu finden.
Ousmane Dembélé findet zur Form
Apropos optimale Verfassung: So ganz in der Form der Vorsaison ist Ousmane Dembélé zweifelsfrei noch nicht, jedoch stimmt bei ihm wie beim gesamten Team die Tendenz.
Fehlte der Ballon d‘Or-Sieger in der Hinrunde häufig verletzt, hat er im Kalenderjahr 2026 abgesehen von einer Verletzungsunterbrechung von zwei Wochen wieder regelmäßig gespielt und gut performt.
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Elf seiner 15 Torbeteiligungen in der Ligue 1 stammen aus der Rückrunde. Zuletzt konnte er auch gegen den FC Chelsea einen Treffer markieren. Kommt Dembélé verletzungsfrei durch die kommenden Wochen und Monate, könnte er erneut zum Key-Faktor werden.
Dass der Franzose fußballerisch und athletisch über herausragende Fähigkeiten verfügt, ist natürlich unbestritten.
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Dembélé kann auf noch mehr Unterstützung hoffen
Bereits in der vergangenen Spielzeit haben Désiré Doué, Bradley Barcola und Khvicha Kvaratskhelia Dembélé herausragend gut unterstützt.
Dabei darf man nicht vergessen, dass gerade Doué und Barcola mit 20 und 23 Jahren noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Beide haben nochmals an Erfahrung hinzugewonnen. Das Hinspiel gegen Liverpool (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird Barcola allerdings wegen einer Knöchelverstauchung verpassen.
Doué, der ähnlich wie Dembélé in der Hinrunde mehrmals verletzt raus war, hat bereits wieder zur Topform zurückgefunden und soll den Ausfall von Barcola kompensieren. Kvaratskhelia war im letzten Jahr als Winter-Transfer ein absoluter Neuling und hat die Abläufe nun noch besser verinnerlicht.
Alle vier Spieler sind enorm schnell und haben herausragende Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins. Dies zu verteidigen, ist unfassbar schwer, wenn man bedenkt, dass einer der genannten Akteure sogar noch von der Bank kommen kann.
PSG-Außenverteidiger ähnlich gefährlich wie die Offensivspieler
Das Pariser Offensiv-Quartett gehört schon individuell zur absoluten Weltspitze. Umso gemeiner ist aus Sicht der anderen Klubs, dass sie auch noch die offensivstärkesten Außenverteidiger an ihrer Seite haben, die es weltweit gibt.
Achraf Hakimi und Nuno Mendes sind nicht nur mit einem vergleichbaren Turbo ausgestattet, sondern können noch dazu herausragend gut kicken und sind immer wieder an Toren beteiligt.
In Europa gibt es kein anderes Team, das so viel Wucht und Geschwindigkeit auf den beiden Außenbahnen mitbringt wie Paris Saint-Germain.
Ähnlich wie Doué und Dembélé hat auch Hakimi in der Hinrunde eine längere Verletzungspause durchleben müssen. Doch auch der Marokkaner ist rechtzeitig wieder zurück und findet zur Topform.
Nuno Mendes ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben und gerade auch in den ganz wichtigen Spielen immer für eine entscheidende Aktion gut.
Vitinha räumt alle Zweifel aus dem Weg
Vitinha war in der letzten Champions-League-Saison das absolute Herzstückt bei PSG und für viele der beste Mittelfeldspieler der Welt. Die Frage war nur, ob der Portugiese nicht doch ein wenig überperformt hat.
Diese kann man nun ganz deutlich mit einem "Nein" beantworten. Vitinha war in der Ligaphase oft zur Stelle, wenn es andere nicht waren und erzielte sogar sechs Treffer selbst. In der Ligue 1 überzeugt er hingegen als Vorlagengeber mit sieben Assists.
Vitinha hat in der Königsklasse pro Spiel im Schnitt 117 Ballkontakte und bringt 94 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann. Ein beeindruckender Wert, zumal er auch immer wieder zu langen Bällen greift.
Auch gegen den Ball präsentierte sich Vitinha so griffig wie in der Vorsaison. Tatsächlich ist der 26-Jährige eher nochmal einen Tick besser geworden, anstatt nachzulassen.
Vitinha bildet meist ein Trio mit Joao Neves und Warren Zaire-Emery. Zweiterer ist erst 20 Jahre alt und gehört ähnlich wie Doué zu den Spielern, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Das Pariser Eigengewächs hat im Vergleich zum Vorjahr schon einen Schritt nach vorne gemacht und verleiht dem Mittelfeld noch mehr Spielkunst.
Pacho ist an der Seite von Marquinhos gereift
Ähnlich ist die Konstellation in der Abwehr. Auch hier steht mit Marquinhos ein erprobter Weltklasse-Spieler auf dem Platz und hat mit Willian Pacho einen jungen Nebenmann, der noch in der Entwicklung steckt.
Pacho kam erst im vorletzten Sommer nach Paris und hat dort eine überraschend starke Debüt-Saison gespielt. Diese hat den 24-Jährigen weiter reifen lassen, weshalb er sich jetzt schon absolut an der Schwelle zur Weltspitze befindet.
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Paris Saint-Germain mit noch mehr Potenzial als im Vorjahr
Fasst man all das zusammen, sieht man ein Team, welches abgesehen vom durchaus kritisch zu betrachtenden Wechsel im Tor quasi identisch ist.
Die Pariser haben keinen einzigen relevanten Feldspieler verloren. Noch dazu ist kein Akteur in einem Alter, in dem es mit der Leistungskurve normalerweise bergab geht.
Vielmehr gilt, dass einige Spieler sogar noch stärker sein dürften, weil sie erst Anfang 20 sind und noch Erfahrungen sammeln. Zu nennen wären Pacho, Zaire-Emery, Barcola und Doué.
Hinzu kommt, dass sich das Team nun noch ein Jahr länger kennt und die Abläufe verinnerlicht hat. Das Selbstvertrauen dürfte außerdem groß genug sein, um sich von der wackligen Hinrunde nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
Tatsächlich waren auch viele Verletzungen dafür verantwortlich, dass es phasenweise nicht so lief. Nun sind die Stars aber mit Ausnahme von Fabian Ruiz und Barcola alle fit und es gibt eigentlich keinen Grund, warum der Klub nicht an die Peak-Leistungen der Vorsaison rankommen könnte.
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PSG hat keinen überragenden Konkurrenten
Gelingt es PSG tatsächlich, mindestens so stark zu performen wie im Vorjahr, ist dieses Team kaum zu schlagen.
Im Viertelfinale geht es zunächst gegen Liverpool, die aktuell noch viel mehr Probleme haben als Paris und im direkten Aufeinandertreffen Außenseiter sind.
Im Anschluss kommt es wohl nur noch zu Kracher-Duellen, jedoch sei auch hier gesagt, dass aktuell kein europäisches Spitzenteam wirklich über jeden Zweifel erhaben ist.
Der silbere Henkelpott dürfte auch in diesem Jahr nur über PSG vergeben werden.
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