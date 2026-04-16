Dank FC Bayern: Bundesliga holt im Kampf um fünften Champions-League-Platz auf

ran Fußball FC Bayern: Manuel Neuer erklärt seinen Mega-Bock - "Schweineball" Videoclip • 05:27 Min Link kopieren Teilen

Die Bundesliga hat dank Rekordmeister Bayern München im Kampf um den fünften Champions-League-Startplatz aufgeholt. Nach dem 4:3-Erfolg gegen Real Madrid liegt die deutsche Eliteklasse im Rennen um die "European Performance Spots" mit 20,785 Punkten aber weiter hinter der spanischen La Liga (21,343) auf dem dritten Rang. Hoffen lässt dabei, dass nun nur noch vier spanische Vereine im Europapokal vertreten sind, aus Deutschland sind dies noch drei.

Zu Beginn der Europapokalwoche lag die Bundesliga noch 0,621 Punkte hinter La Liga. Am Dienstag wuchs der Rückstand durch den Erfolg von Atlético Madrid gegen den FC Barcelona erwartungsgemäß auf 1,058 an, durch den Bayern-Sieg beträgt er nun noch 0,558 Zähler. Von großer Bedeutung wird das Europa-League-Spiel des SC Freiburg bei Celta Vigo am Abend (18.45 Uhr/RTL). Da der SCF das Hinspiel 3:0 gewonnen hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein weiterer spanischer Verein ausscheiden. Auch ein Weiterkommen des FSV Mainz 05 in der Conference League gegen Racing Straßburg (Hinspiel 2:0) wäre wichtig.

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