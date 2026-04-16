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Dank FC Bayern: Bundesliga holt im Kampf um fünften Champions-League-Platz auf

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ran Fußball

FC Bayern: Manuel Neuer erklärt seinen Mega-Bock - "Schweineball"

Videoclip • 05:27 Min

Die Bundesliga hat dank Rekordmeister Bayern München im Kampf um den fünften Champions-League-Startplatz aufgeholt. Nach dem 4:3-Erfolg gegen Real Madrid liegt die deutsche Eliteklasse im Rennen um die "European Performance Spots" mit 20,785 Punkten aber weiter hinter der spanischen La Liga (21,343) auf dem dritten Rang. Hoffen lässt dabei, dass nun nur noch vier spanische Vereine im Europapokal vertreten sind, aus Deutschland sind dies noch drei.

Zu Beginn der Europapokalwoche lag die Bundesliga noch 0,621 Punkte hinter La Liga. Am Dienstag wuchs der Rückstand durch den Erfolg von Atlético Madrid gegen den FC Barcelona erwartungsgemäß auf 1,058 an, durch den Bayern-Sieg beträgt er nun noch 0,558 Zähler.

Von großer Bedeutung wird das Europa-League-Spiel des SC Freiburg bei Celta Vigo am Abend (18.45 Uhr/RTL). Da der SCF das Hinspiel 3:0 gewonnen hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein weiterer spanischer Verein ausscheiden. Auch ein Weiterkommen des FSV Mainz 05 in der Conference League gegen Racing Straßburg (Hinspiel 2:0) wäre wichtig.

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Uneinholbar auf Rang eins der UEFA-Wertung liegt die Premier League mit 25,847 Punkten. In England reicht somit in dieser Saison der fünfte Rang, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Nur die zwei besten Nationen erhalten den zusätzlichen Startplatz.

In der vergangenen Saison hatten sich die Premier League und La Liga den Extraplatz gesichert. Ein Jahr zuvor, als erstmals der fünfte Platz für die Teilnahme gereicht hatte, profitierten die Bundesliga und die italienische Serie A.

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