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FC Bayern - Harry Kane bereit für Real Madrid? Aufstellung für Champions-League-Kracher steht fest
Aktualisiert:von SID/ran
ran Fußball
FC Bayern: Kane-Fragen? Kompany spielt mit Journalisten
Videoclip • 04:00 Min
Harry Kane fehlte dem FC Bayern zuletzt angeschlagen, sein Einsatz im Champions-League-Hinspiel bei Real Madrid stand auf der Kippe. Jetzt gibt es Klarheit.
Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wieder auf seinen Torgaranten Harry Kane setzen. Der Engländer steht für das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) in der Startelf.
Damit gehen die Bayern in der aktuell bestmöglichen Besetzung ins Spiel. Auch die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies sitzen zumindest auf der Bank.
Bei Real steht Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf. Dagegen sitzt der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham nur auf der Bank. Im Angriff bietet Trainer Álvaro Arbeloa neben Arda Güler wie erwartet Kylian Mbappé und Vinicius Junior auf.
Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Díaz - Kane
"Alle im Verein, mich selbst eingeschlossen und ganz besonders Harry Kane, wissen, wie wichtig dieses Spiel ist", sagte Trainer Vincent Kompany bereits am Montag zu einem möglichen Startelfeinsatz seines Stürmers, der zuvor mit einem Lächeln am Abschlusstraining teilgenommen hatte.
Kane hatte verletzungsbedingt auf das Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verzichten müssen. Der 32-Jährige hatte im Training bei der englischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.
"Ob er ihn aufstellt oder nicht" sei die Entscheidung von Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: "Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl." Für die Mannschaft, betonte Joshua Kimmich, sei es "wichtig", dass Kane "auf dem Platz steht". "Harry ist ein absoluter Leader und Teamplayer", schwärmte der Mittelfeldchef: "Das ist für einen Offensivspieler ein sehr besonderes Mindset".
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Kane: Unliebsame Vorgeschichte mit Real
Kane hat in dieser Saison erst drei der 43 Pflichtspiele der Bayern verpasst - alle drei gewannen die Münchner. In der Bundesliga in Freiburg und am 6. März gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) sowie vier Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1).
Im Rückspiel gegen die Italiener traf der Angreifer doppelt - es waren seine Saisontore Nummer neun und zehn im neunten Einsatz in der Königsklasse. Insgesamt kommt er in seinen bislang 40 Partien auf 48 Treffer in dieser Spielzeit.
Mit Real verbindet Kane eine unliebsame Vorgeschichte: Beim Halbfinal-Aus 2024 (2:2/1:2) war er angeschlagen ins Rückspiel gegangen. Dennoch bereitete der Hinspiel-Torschütze die Münchner Führung vor. Beim Stand von 1:0 wurde er ausgewechselt und musste hilflos zusehen, wie seine Kollegen den Final-Einzug noch verspielten. "Diese Nacht", sagte er kürzlich, "war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran..."
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