Harry Kane fehlte dem FC Bayern zuletzt angeschlagen, sein Einsatz im Champions-League-Hinspiel bei Real Madrid stand auf der Kippe. Jetzt gibt es Klarheit.

Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wieder auf seinen Torgaranten Harry Kane setzen. Der Engländer steht für das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) in der Startelf.

Damit gehen die Bayern in der aktuell bestmöglichen Besetzung ins Spiel. Auch die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies sitzen zumindest auf der Bank.

Bei Real steht Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf. Dagegen sitzt der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham nur auf der Bank. Im Angriff bietet Trainer Álvaro Arbeloa neben Arda Güler wie erwartet Kylian Mbappé und Vinicius Junior auf.

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Díaz - Kane

"Alle im Verein, mich selbst eingeschlossen und ganz besonders Harry Kane, wissen, wie wichtig dieses Spiel ist", sagte Trainer Vincent Kompany bereits am Montag zu einem möglichen Startelfeinsatz seines Stürmers, der zuvor mit einem Lächeln am Abschlusstraining teilgenommen hatte.

Kane hatte verletzungsbedingt auf das Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verzichten müssen. Der 32-Jährige hatte im Training bei der englischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.

"Ob er ihn aufstellt oder nicht" sei die Entscheidung von Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: "Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl." Für die Mannschaft, betonte Joshua Kimmich, sei es "wichtig", dass Kane "auf dem Platz steht". "Harry ist ein absoluter Leader und Teamplayer", schwärmte der Mittelfeldchef: "Das ist für einen Offensivspieler ein sehr besonderes Mindset".