Champions League
FC Bayern: Diesen Stars droht vs. Real Madrid eine Gelbsperre im Halbfinale der Champions League
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
Manuel Neuer: Babynews sorgt für Euphorie
Videoclip • 01:01 Min
Der FC Bayern München und Real Madrid kämpfen um ein Halbfinal-Ticket in der Champions League. Dort könnte es zu einigen Sperren von Star-Spielern kommen.
Wenn der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Real Madrid empfängt, sind fast alle Akteure spielberechtigt. Lediglich Real-Star Aurélien Tchouaméni fehlt aufgrund einer Gelbsperre.
Der Franzose hatte sich im Hinspiel seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb eingehandelt. Für die anderen vorbelasteten Stars ist die Gefahr allerdings nicht gebannt.
Zwar werden die Karten nach den Viertelfinal-Rückspielen gelöscht, jedoch werden diejenigen, die sich im Rückspiel ihre dritte Verwarnung abgeholt haben, trotzdem noch für das Halbfinal-Hinspiel gesperrt.
Insbesondere bei Real Madrid sind zahlreiche Spieler gefährdet, doch auch den Bayern droht Ungemach.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
RL Nordost live, 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC
115 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
RL Nordost live, 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC
115 Min
FC Bayern: Zahlreiche Defensiv-Akteure vorbelastet
Konrad Laimer: Der Österreicher führt die teaminterne Liste mit vier Gelben Karten an. Bereits in der Gruppenphase holte sich Laimer eine Sperre ein, ehe er gegen Atalanta Bergamo noch ein weiteres Mal verwarnt wurde. Die Regel besagt, dass Spieler nach der fünften Gelben Karte eine Partie zusehen müssen.
Dayot Upamecano: Während Joshua Kimmich und Michael Olise sich im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo wohl nicht ganz unfreiwillig die dritte Gelbe Karte im Wettbewerb eingefangen haben, tat Upamecano dies nicht. Folgerichtig gehört der Franzose weiterhin zum Kreise der Spieler, denen eine dritte Verwarnung und damit eine Sperre droht.
Jonathan Tah: Der Abwehr-Partner von Upamecano kassierte gegen Real Madrid seine zweite Karte im laufenden Wettbewerb. Auch er würde bei der nächsten Verwarnung einmal pausieren müssen.
Manuel Neuer: Der Keeper war wohl noch nicht so oft in der Position, vorbelastet zu sein. Im Hinspiel kassierte er eine Verwarnung wegen Zeitspiels. Demnach muss er nun im Rückspiel vorsichtig sein.
Angenehm ist die Situation für den FC Bayern gewiss nicht. Immerhin ist praktisch die gesamte Defensive vorbelastet und muss nun in schwierige Duelle gegen Kylian Mbappé und Vinicus Junior. Zurückhaltung ist da quasi unmöglich.
Real Madrid: Mehrere Top-Stars sind vorbelastet
Alvaro Carreras: Der junge Linksverteidiger schleppt bereits vier Karten mit sich herum und müsste bei der nächsten Verwarnung ein zweites Mal pausieren.
Vinicius Junior: Der Flügelspieler hat zwei Verwarnungen auf dem Konto. Zwar fällt der Brasilianer selten mit Fouls auf, lässt sich aber ganz gerne Mal provozieren. Schon im Hinspiel gegen die Bayern wandelte er auf einem schmalen Grade.
Kylian Mbappé: Auch der zweite Top-Angreifer der Madrilenen ist vorbelastet. Bei ihm muss sich Real-Coach Arbeloa aber wohl weniger Sorgen machen, da er doch etwas besonnener agiert.
Jude Bellingham: Der Engländer ist nach seiner Verletzungspause gerade erst wieder richtig fit, jedoch droht ihm nun die nächste unfreiwillige Pause. Auch Bellingham hat bereits zwei Gelbe Karten auf dem Konto.
Dean Huijsen: Der junge Innenverteidiger spielt nach zwei Gelben Karten ebenfalls auf Bewährung.
Auch Real Madrid drohen im Falle eines Halbfinal-Einzugs empfindliche Ausfälle. Ein kleiner Vorteil im Vergleich zu den Bayern ist allerdings, dass es sich bei den wichtigsten gefährdeten Spielern eher um Offensiv-Akteure handelt.
Paris Saint-Germain wartet im Halbfinale: Gibt es Sperren auf PSG-Seite?
Nein. Die PSG-Stars haben sich im Rückspiel gegen den FC Liverpool schadlos gehalten und werden allesamt im Halbfinale mit dabei sein.
Mehr News zur Champions League
Duell in der Königsklasse
FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions League heute live im TV, Stream und Ticker
Champions League
Einfache Rechnung: So kommt Bayern gegen Real weiter
Aufstellungen da! Kompany verzichtet auf Musiala
Champions League
Champions League heute live: Wer überträgt die Viertelfinal-Spiele im TV & Stream?
Wer steht auf dem Platz?
FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Real Madrid
Königsklasse
FC Bayern in der Champions League: Als nächster Gegner droht ein brisantes Wiedersehen