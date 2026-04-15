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FC Bayern: Diesen Stars droht vs. Real Madrid eine Gelbsperre im Halbfinale der Champions League

Aktualisiert:

von ran

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Manuel Neuer: Babynews sorgt für Euphorie

Videoclip • 01:01 Min

Der FC Bayern München und Real Madrid kämpfen um ein Halbfinal-Ticket in der Champions League. Dort könnte es zu einigen Sperren von Star-Spielern kommen.

Wenn der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Real Madrid empfängt, sind fast alle Akteure spielberechtigt. Lediglich Real-Star Aurélien Tchouaméni fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Der Franzose hatte sich im Hinspiel seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb eingehandelt. Für die anderen vorbelasteten Stars ist die Gefahr allerdings nicht gebannt.

Zwar werden die Karten nach den Viertelfinal-Rückspielen gelöscht, jedoch werden diejenigen, die sich im Rückspiel ihre dritte Verwarnung abgeholt haben, trotzdem noch für das Halbfinal-Hinspiel gesperrt.

Insbesondere bei Real Madrid sind zahlreiche Spieler gefährdet, doch auch den Bayern droht Ungemach.

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FC Bayern: Zahlreiche Defensiv-Akteure vorbelastet

  • Konrad Laimer: Der Österreicher führt die teaminterne Liste mit vier Gelben Karten an. Bereits in der Gruppenphase holte sich Laimer eine Sperre ein, ehe er gegen Atalanta Bergamo noch ein weiteres Mal verwarnt wurde. Die Regel besagt, dass Spieler nach der fünften Gelben Karte eine Partie zusehen müssen.

  •  Dayot Upamecano: Während Joshua Kimmich und Michael Olise sich im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo wohl nicht ganz unfreiwillig die dritte Gelbe Karte im Wettbewerb eingefangen haben, tat Upamecano dies nicht. Folgerichtig gehört der Franzose weiterhin zum Kreise der Spieler, denen eine dritte Verwarnung und damit eine Sperre droht.

  • Jonathan Tah: Der Abwehr-Partner von Upamecano kassierte gegen Real Madrid seine zweite Karte im laufenden Wettbewerb. Auch er würde bei der nächsten Verwarnung einmal pausieren müssen.

  • Manuel Neuer: Der Keeper war wohl noch nicht so oft in der Position, vorbelastet zu sein. Im Hinspiel kassierte er eine Verwarnung wegen Zeitspiels. Demnach muss er nun im Rückspiel vorsichtig sein.

Angenehm ist die Situation für den FC Bayern gewiss nicht. Immerhin ist praktisch die gesamte Defensive vorbelastet und muss nun in schwierige Duelle gegen Kylian Mbappé und Vinicus Junior. Zurückhaltung ist da quasi unmöglich.

Real Madrid: Mehrere Top-Stars sind vorbelastet

  • Alvaro Carreras: Der junge Linksverteidiger schleppt bereits vier Karten mit sich herum und müsste bei der nächsten Verwarnung ein zweites Mal pausieren.

  • Vinicius Junior: Der Flügelspieler hat zwei Verwarnungen auf dem Konto. Zwar fällt der Brasilianer selten mit Fouls auf, lässt sich aber ganz gerne Mal provozieren. Schon im Hinspiel gegen die Bayern wandelte er auf einem schmalen Grade.

  • Kylian Mbappé: Auch der zweite Top-Angreifer der Madrilenen ist vorbelastet. Bei ihm muss sich Real-Coach Arbeloa aber wohl weniger Sorgen machen, da er doch etwas besonnener agiert.

  • Jude Bellingham: Der Engländer ist nach seiner Verletzungspause gerade erst wieder richtig fit, jedoch droht ihm nun die nächste unfreiwillige Pause. Auch Bellingham hat bereits zwei Gelbe Karten auf dem Konto.

  • Dean Huijsen: Der junge Innenverteidiger spielt nach zwei Gelben Karten ebenfalls auf Bewährung.

Auch Real Madrid drohen im Falle eines Halbfinal-Einzugs empfindliche Ausfälle. Ein kleiner Vorteil im Vergleich zu den Bayern ist allerdings, dass es sich bei den wichtigsten gefährdeten Spielern eher um Offensiv-Akteure handelt.

Paris Saint-Germain wartet im Halbfinale: Gibt es Sperren auf PSG-Seite?

Nein. Die PSG-Stars haben sich im Rückspiel gegen den FC Liverpool schadlos gehalten und werden allesamt im Halbfinale mit dabei sein.

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