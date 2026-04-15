Top News Fußball
FC Bayern vs. Real Madrid: Vincent Kompany verzichtet auf Jamal Musiala
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Zukunft? Manuel Neuer macht Druck
Videoclip • 01:03 Min
Trainer Vincent Kompany verzichtet auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid (21.00 Uhr im LIVETICKER) zunächst auf Jamal Musiala.
Der Nationalspieler, der vor seinem 50. Einsatz in der Königsklasse steht, sitzt beim Kracher gegen den Rekordsieger wie im Hinspiel (2:1) zunächst auf der Bank. An seiner Stelle gibt der rechtzeitig von einer Knieblessur genesene Serge Gnabry die Zehn.
Im Vergleich zum 5:0 am vergangenen Samstag in der Bundesliga beim FC St. Pauli nimmt Kompany sieben Änderungen vor. Abwehrchef Dayot Upamecano, sein Nebenmann Jonathan Tah und Josip Stanisic rücken zu Kapitän Manuel Neuer und Konrad Laimer in die Abwehr.
Alles-Spieler Joshua Kimmich bekommt wieder seinen angestammten Mittelfeldpartner Aleksandar Pavlovic zur Seite gestellt. Davor rücken Gnabry, Luis Díaz und Harry Kane zurück in die Anfangsformation. Die in Hamburg noch von Beginn an aufgebotenen Min-Jae Kim, Hiroki Ito Leon Goretzka, Raphael Guerreiro, Musiala und Nicolas Jackson sitzen auf der Bank. Tom Bischof fehlt im Kader. Der Mittelfeldspieler hat sich nach Bayern-Angaben einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und fällt "vorerst" aus.
Bei Real steht Nationalspieler Antonio Rüdiger wie zu erwarten in der Startelf. Auch der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham, der in Madrid nur eingewechselt worden war, beginnt. Im Angriff setzt Trainer Álvaro Arbeloa erneut auf Kylian Mbappé und Vinicius Junior.
Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Díaz - Kane. - Trainer: Kompany
Mehr News
Duell in der Königsklasse
FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions League heute live im TV, Stream und Ticker
Champions League
Einfache Rechnung: So kommt Bayern gegen Real weiter
Champions League
Diesen Stars droht eine Gelbsperre im Halbfinale
Champions League
Champions League heute live: Wer überträgt die Viertelfinal-Spiele im TV & Stream?
Wer steht auf dem Platz?
FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Real Madrid
Bundesliga
Bühl verteidigt Union-Trainerin Eta: "Sie hat einen Meilenstein gesetzt"