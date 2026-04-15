Champions League: Aufstellung des FC Bayern heute gegen Real Madrid da!

Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung.

Nach dem 2:1-Erfolg im Bernabéu darf der FC Bayern mit Optimismus ins Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid gehen.

Das Top-Duell, bei dem der Halbfinal-Gegner von Paris Saint-Germain gesucht wird, steigt am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Die Münchner haben vor heimischen Publikum alle Chance, nach vier K.o.-Serien-Pleiten in Serie gegen die "Königlichen" endlich wieder als Sieger aus dem Duell zu gehen.