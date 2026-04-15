Wer steht auf dem Platz?
Champions League: Aufstellung des FC Bayern heute gegen Real Madrid da!
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FC Bayern: Gnabry-Comeback gegen Real? Kompany gibt Update
Videoclip • 02:48 Min
Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung.
Nach dem 2:1-Erfolg im Bernabéu darf der FC Bayern mit Optimismus ins Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid gehen.
Das Top-Duell, bei dem der Halbfinal-Gegner von Paris Saint-Germain gesucht wird, steigt am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
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Die Münchner haben vor heimischen Publikum alle Chance, nach vier K.o.-Serien-Pleiten in Serie gegen die "Königlichen" endlich wieder als Sieger aus dem Duell zu gehen.
Vincent Kompany setzt auf bewährte Startelf
Trainer Vincent Kompany vertraut auch im Rückspiel der bewährten Startelf, die im Bernabeu-Stadion in Madrid mit 2:1 gewonnen wird. Einzig hinter der Personalie Jamal Musiala stand noch ein kleines Fragezeichen. Allerdings reicht es beim lange verletzten Ballkünstler offenbar noch nicht für die kompletten 90 Minuten in so einem wichtigen Spiel
FC Bayern vs. Real Madrid: Die Aufstellungen im Überblick
FC Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Luis Diaz, Gnabry, Olise - Kane
Real Madrid: Lunin - Trent, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Bellingham - Brahim Diaz, Arda Güler - Mbappe, Vinicius Jr
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