So kommt der FC Bayern gegen Real Madrid heute ins Halbfinale der Champions League weiter

17:30 SAT.1 Bayern FC Bayern vor Viertelfinal-Rückspiel: Showdown gegen Real Madrid Videoclip • 01:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der FC Bayern geht mit einer guten Ausgangsposition in das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid. Doch welches Ergebnis braucht es mindestens fürs Weiterkommen?

Mit großen Erwartungen gehen die Bayern in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach vier verlorenen K.o.-Serien gegen die Königlichen in Serie stehen die Chancen gut, nun den Spieß umzudrehen. Doch welches Ergebnis müssen die Bayern im heimischen Stadion erzielen, um das Halbfinale zu erreichen?

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Bayern-Sieg im Hinspiel: Was bedeutet das für das Rückspiel? Das 2:1 aus dem Hinspiel bedeutet, dass die Bayern sicher weiter sind, wenn es nach Ablauf der 90 Minuten Unentschieden steht oder man die Partie sogar gewinnt. Sollten die Bayern jedoch nach der regulären Spielzeit mit einem Treffer Unterschied im Rückstand sein, ginge es mit der Verlängerung weiter. Sollte der Ein-Treffer-Rückstand auch nach 120 Minuten bestehen, würde die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Verliert der FC Bayern mit zwei oder mehr Treffern Unterschied, ist Real Madrid weiter. Dies gilt sowohl nach 90 als auch nach 120 Minuten. Diesen Pep-Fehler darf Kompany nicht wiederholen

FC Bayern: Zu viel Euphorie? Rummenigge macht zur Unzeit eine Phantomdebatte auf

Bayern vs. Real in der Champions League: Welche Rolle spielen Auswärtstore? Auswärtstore spielen überhaupt keine Rolle mehr! Die Auswärtstorregelung wurde im Jahr 2021 von der UEFA eingestellt. Zuvor hatte die Mannschaft das glückliche Ende, die bei Tor-Gleichstand nach beiden Spielen auswärts mehr Treffer erzielt hat. Inzwischen ist das aber hinfällig. Von daher ist es egal, ob Real Madrid nach 90 Minuten mit 1:0, 2:1 oder 3:2 führt. In allen Szenarien würde es in die Verlängerung gehen.

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