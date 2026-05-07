Champions League: Bundesliga könnte bis zu sechs Startplätze erreichen - so stehen die Chancen

ran Fußball FC Bayern: Kane ratlos nach Schiri-Entscheidungen - "just crazy" Videoclip • 04:33 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München ist aus der Champions League ausgeschieden, der SC Freiburg verlor das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League. Der Traum von zusätzlichen Europapokal-Plätzen in der kommenden Saison droht damit zu platzen.

Der großen Euphorie folgt die Ernüchterung. Für den FC Bayern München endet die Champions League im Halbfinale nach dem 4:5 und dem 1:1 gegen Paris St. Germain. Der SC Freiburg muss sein Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Sporting Braga gewinnen (heute ab 21 Uhr im Liveticker), um weiterzukommen. Immerhin schied in der "Königsklasse" auch Atletico Madrid mit einem Unentschieden und einer Niederlage gegen den FC Arsenal aus. Somit hat Spanien nur noch Conference-League-Starter Rayo Vallecano im Rennen, das mit einem 1:0 im Rücken bei Racing Straßburg antritt. Noch sind in der kommenden Saison zwar bis zu neun internationale Starter für die Bundesliga möglich. Es hängt nun aber allein an den Breisgauern. ran hat die wichtigsten Fragen und Antworten zur Verteilung der Europapokalplätze.

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Was bedeuten das Bayern-Aus und die Freiburg-Niederlage für einen fünften CL-Startplatz und die Fünfjahreswertung? Die Rückschläge des SC Freiburg und des FC Bayern München im laufenden Europapokal haben unmittelbare Auswirkungen auf die Möglichkeit eines fünften direkten Startplatzes in der Champions League sowie auf die Fünfjahreswertung der UEFA. Die Ein-Saison-Koeffizientenwertung der Spielzeit 2025/26 bestimmt, welche beiden Verbände je einen zusätzlichen direkten Platz in der Ligaphase der Champions League 2026/27 erhalten, den sogenannten ""European Performance Spot". Deutschland liegt derzeit auf Rang drei hinter England und Spanien, hat 0,424 Punkte Rückstand auf die Iberer. Sollte Deutschland Spanien trotzdem noch vom zweiten Platz verdrängen, wäre der Fünfte der Bundesliga direkt für die Champions League qualifiziert. Die Premier League hat Platz eins schon sicher. In der langfristigen Fünfjahreswertung, die für die Grundvergabe der Europapokalplätze in den folgenden Saisons maßgeblich ist, steht Deutschland weiter auf Platz vier hinter England, Italien und Spanien.

Was passiert mit dem CL-Startplatz, den der SC Freiburg bei einem EL-Sieg bekäme? Ein Sieg des SC Freiburg in der Europa League würde zu fünf deutschen Teilnehmern in der Champions League der Saison 2026/27 führen. Der Gewinner der Europa League qualifiziert sich automatisch für die Ligaphase der nächsten Champions League, unabhängig von seiner Platzierung in der Bundesliga. Liegt Freiburg außerhalb der Top Vier, die die Breisgauer rechnerisch nicht mehr erreichen können, entsteht dadurch ein zusätzlicher CL-Platz für die Liga. Kombiniert mit einem der sogenannten European Performance Spots, den Deutschland nun jedoch wohl nur durch einen Europapokal-Triumph des SC erhalten dürfte, könnte die Bundesliga sogar im besten Fall sechs Startplätze in der "Königsklasse" bekommen.

Unter welchen Voraussetzungen sind acht oder neun deutsche Europapokal-Teilnehmer möglich? Noch immer könnten sich bis zu neun Bundesliga-Klubs für die internationalen Wettbewerbe der kommenden Saison qualifizieren. Das wäre unter drei Voraussetzungen möglich: Der SC Freiburg gewinnt die Europa League, Deutschland wird noch Zweiter der Koeffizientenwertung dieser Saison und die Breisgauer beenden die Bundesliga-Saison auf Rang acht oder neun. Acht deutsche Klubs würden 2026/2027 international dabei sein, wenn Freiburg die Europa League gewinnt, Deutschland die Koeffizientenwertung dieser Saison als Zweiter abschließt und der Sport-Club Siebter der Bundesliga wird. In den drei genannten Fällen würden sechs Bundesligisten in der Champions League starten. Auch wenn Freiburg die Europa League gewinnt, Deutschland aber in der Koeffizientenwertung nicht mehr an Spanien vorbeizieht, stellt die Bundesliga acht Europapokal-Teilnehmer, sollten die Breisgauer am Ende Achter oder Neunter werden. Die gleiche Anzahl internationaler Starter gäbe es, wenn Freiburg die Europa League nicht gewinnt, Deutschland aber dennoch Platz zwei in der Koeffizientenwertung sichert. Ungünstig wäre für die Bundesliga ein Europa-League-Triumph des SC Freiburg, wenn dieser auf Platz sieben in der Liga einliefe und Deutschland in der Koeffizientenwertung hinter Spanien bliebe. In diesem Fall wären es "nur" sieben Europapokal-Teilnehmer in der kommenden Saison. Gleiches gilt, sollte Freiburg den Titel verpassen und Deutschland in der Koeffizientenwertung keinen Platz mehr gutmachen.

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Wie beeinflusst der DFB-Pokal das Startrecht in der Europa League? Der DFB-Pokal beeinflusst die Verteilung der Europapokalplätze, weil der Pokalsieger ein fixes Startrecht in der Europa-League-Gruppenphase der nächsten Saison erhält. Normalerweise gehen die Plätze eins bis vier der Bundesliga in die Champions League, der Fünfte und der Pokalsieger in die Europa League sowie der Sechste in die Conference League. Wenn der Pokalsieger jedoch bereits über die Liga oder als Titelträger für die Champions League qualifiziert ist, wandert der Europa-League-Platz an den Sechsten der Tabelle weiter und der Conference-League-Platz an den Siebten. Stand jetzt - nach dem 32. Spieltag - gilt das für beide Pokalfinalisten: den FC Bayern München und den VfB Stuttgart. Belegt der Sport-Club als Europa-League-Sieger Rang sieben in der Bundesliga, dann geht das Startrecht weiter an die folgenden Bundesliga-Klubs, die aktuell nicht europäisch vertreten wären. Mehr als neun europäische Starter sind jedoch nicht möglich.