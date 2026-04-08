ran Fußball FC Bayern - Manuel Neuer lässt Reporter abblitzen: "Bist zu spät" Videoclip • 06:36 Min Link kopieren Teilen

Manuel Neuer rettet dem FC Bayern München einen Sieg im Bernabeu gegen Real Madrid – und zeigt eine Form, die den FCB zum Champions-League-Titel tragen kann.

Für einen kurzen Moment fühlten sich die Fans des FC Bayern München in die Zeit zurückversetzt, in der simple individuelle Fehler den Erfolg in der Champions League gekostet haben. Ein kurzer Moment, in dem auch Dayot Upamecano einen Rückfall in diese Zeit erlebte. Der Franzose hätte sich den Ball nach links legen und ihn klären können. Stattdessen wollte er ihn zu Manuel Neuer köpfen – und dieser Rückpass geriet viel zu kurz, sodass Vinicius Junior plötzlich frei durch war. Neuer lässt Real Madrid verzweifeln: Die Noten der FCB-Stars Jener Neuer aber zeigte seine vielleicht stärkste Aktion von sehr vielen starken Aktionen. Er kam rechtzeitig aus seinem Tor heraus und drängte den Brasilianer mit seinem Positionsspiel nach außen, blieb lange auf den Beinen und war sogar noch mit der Fußspitze leicht dran, als der Brasilianer aus spitzem Winkel abschloss. Es hätte der sehr frühe Anschlusstreffer sein können, der Madrid Zeit verschafft hätte, die Partie noch zu drehen. Es war vielleicht ein möglicher Kipppunkt. Aber es war auch der vermeintliche Höhepunkt einer sensationellen Leistung eines Torhüters, der auf den Punkt den Unterschied gemacht hat.

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Manuel Neuer bringt Real Madrid zur Verzweiflung Die Debatten rund um Neuer drehten sich in letzter Zeit vor allem darum, ob er seine Karriere beendet. Bei mancher Wortmeldung ist durchaus herauszuhören, dass es an der Zeit ist. Und ganz ohne Substanz ist diese Meinung nicht. Neuers Spiel ist fehleranfälliger geworden. Das Niveau, das er einst hatte und Woche für Woche auf den Rasen brachte, hat er in dieser Konstanz nicht mehr. Das war schon beim letzten Gastauftritt der Bayern in Madrid der Fall, als der heute 40-Jährige eine fantastische Leistung zeigte, am Ende mit seinem Patzer aber entscheidenden Anteil am Ausscheiden hatte. In seinem Alter ist es nicht weniger als normal, dass er die besten Jahre im Leistungssport hinter sich hat. "Überrascht euch das?", fragte Jonathan Tah hinterher bei "Prime Video", als er auf die Leistung seines Keepers angesprochen wurde. Und ja, in gewisser Art und Weise war es eine kleine Überraschung, wie stark Neuer in diesem Spiel war. Der einstige Welttorhüter war der klare Unterschiedspieler, parierte auch über die beschriebene Szene hinaus mehrfach mit starken und spektakulären Reflexen.

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Manuel Neuer erinnerte in Madrid an 2014 Neuer erinnerte zeitweise an 2014, als er unter anderem bei der WM das wohl legendärste Spiel eines Torwarts jemals hinlegte und gegen Algerien jeden Ball ablief. Seine Qualitäten im Laufspiel waren nur selten gefragt und wenn man ehrlich ist, war die Leistung Neuers diesmal auch nicht so komplett. Im Spielaufbau leistete er sich mehrere schwache Augenblicke. Beim Herauskommen hatte er bei einem Missverständnis mit Alphonso Davies großes Glück. Aber: Seine Paraden und die Unüberwindbarkeit, die er mit jedem Reflex mehr ausstrahlte, hatten spürbaren Einfluss auf die Entscheidungen von Vinicius Junior und Kylian Mbappe. Zwei Weltklassestürmer, die plötzlich ins Grübeln kamen. Neuers Aura hat in den letzten Jahren etwas gelitten. In diesem Spiel war sie wieder da. Vor allem hat dieses Spiel aber gezeigt, wie wichtig es ist, einen Weltklasse-Torhüter zu haben. Spieler wie Mbappe und Vinicius Junior lassen sich nicht über 90 Minuten verteidigen. Sie haben immer ihre Szenen. Wer die Champions League gewinnen will, braucht einen Torwart, der in den großen Spielen da ist, wenn er am meisten gebraucht wird. Neuer war das in den letzten Jahren oft nicht mehr. Gegen Real Madrid war er es aber wieder. Sollte er am Ende der Saison tatsächlich einen Schlussstrich ziehen, dann kann er mit dieser Form einen großen Beitrag dazu leisten, auf einem weiteren absoluten Höhepunkt in seiner Karriere Schluss zu machen. Oder allen zu beweisen, dass er es immer noch drauf hat. In Madrid gelang ihm das gut, in Freiburg ein paar Tage zuvor weniger. Genau diese Ambivalenz prägt seine Saison. Am Dienstagabend aber erinnerte er alle nochmal daran, was für ein herausragender Torhüter er war – und manchmal noch ist.

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