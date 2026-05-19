Antonio Rüdiger soll Real Madrid offenbar über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Der deutsche Nationalspieler steht laut einem Bericht vor einer Vertragsverlängerung.

Antonio Rüdiger bleibt Real Madrid offenbar erhalten.

Nach einem Bericht der spanischen Zeitung "AS" sollen sich der Innenverteidiger und die Königlichen auf eine Vertragsverlängerung bis Juni 2027 geeinigt haben.

Rüdigers aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2026 aus.

Seit Monaten gab es Gerüchte um die Zukunft des deutschen Nationalspielers. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.