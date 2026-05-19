La Liga
Real Madrid: Kein Abschied! Antonio Rüdiger steht offenbar vor neuem Vertrag
Veröffentlicht:von Mike Stiefelhagen
ran Fußball
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Videoclip • 01:31 Min
Antonio Rüdiger soll Real Madrid offenbar über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Der deutsche Nationalspieler steht laut einem Bericht vor einer Vertragsverlängerung.
Antonio Rüdiger bleibt Real Madrid offenbar erhalten.
Nach einem Bericht der spanischen Zeitung "AS" sollen sich der Innenverteidiger und die Königlichen auf eine Vertragsverlängerung bis Juni 2027 geeinigt haben.
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Rüdigers aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2026 aus.
Seit Monaten gab es Gerüchte um die Zukunft des deutschen Nationalspielers. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.
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Ü30-Stars: Real Madrid bleibt seiner Linie treu
Rüdiger hätte wohl gerne längerfristig verlängert. Real Madrid verfolgt bei Spielern über 30 Jahren jedoch meist eine klare Linie. Der Klub bietet in solchen Fällen bevorzugt kürzere Anschlussverträge an.
Rüdiger wechselte im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Chelsea nach Madrid. Seitdem hat er sich bei Real zu einer festen Größe entwickelt.
Zuletzt gab es auch Spekulationen über ein mögliches Angebot aus Saudi-Arabien. Ein solcher Wechsel scheint damit vom Tisch. Auch eine Rückkehr in die Bundesliga ist damit vorerst ebenfalls kein Thema.
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