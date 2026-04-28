Champions League
Halbfinale zwischen PSG und FC Bayern: Ist ein Kader zu dünn? Head-to-Head der Ersatzbänke
Aktualisiert:von Franziska Wendler
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue"
Videoclip • 02:00 Min
Der FC Bayern München kämpft mit Verletzungssorgen. Wie ist es gegen Paris St. Germain um die Ersatzbank bestellt? ran macht den Head-to-Head-Vergleich.
Es ist noch gar nicht lange her, da war beim FC Bayern München in Sachen Personal alles glänzend. Verletzte gab es so gut wie keine, Trainer Vincent Kompany konnte aus dem Vollen schöpfen.
Vor dem Halbfinal-Kracher in der Champions League bei Paris St. Germain (Dienstag, ab 21:00 Uhr im Liveticker) sieht die Situation dagegen anders aus. Serge Gnabry, Raphael Guerreiro, Tom Bischof, Lennart Karl – diverse Spieler sind verletzt und stehen nicht zur Verfügung.
Die Startelf der Bayern ist aktuell zweifelsfrei eines der besten Teams in Europa, die Offensive um Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise und Jamal Musiala von vielen gefürchtet.
Aber wie sieht es dahinter aus? Was kann Bayern in Sachen Ersatzbank aufbieten? Und wie könnte PSG bei möglichen Wechseln nachlegen?
ran macht den Check im Head-to-Head der Ersatzbänke.
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Torwart: Jonas Urbig vs. Lucas Chevalier
Mit Jonas Urbig und Lucas Chevalier haben beide Teams junge Torhüter als Backups auf der Bank. Der entscheidende Unterschied: die Einsatzzeiten.
In den vergangenen elf Ligaspielen kam Chevalier bei PSG zu keiner Minute Einsatzzeit, Urbig vertritt Manuel Neuer derweil immer wieder – sei es aus gesundheitlichen oder rotationsbedingten Gründen. Der Bayern-Keeper ist deutlich eingespielter. Punkt für Bayern.
FC Bayern vs. PSG: 1:0
Abwehr: Alphonso Davies vs. Lucas Hernandez
Alphonso Davies ist nach seinen Verletzungen noch lange nicht wieder dort, wo er schon einmal war. Der Kanadier wird von Trainer Kompany nach und nach wieder vermehrt eingesetzt.
Bei seinem Gegenüber, Ex-Bayern-Profi Lucas Hernandez, zeigt sich derweil ein gemischtes Bild. In den vergangenen Wochen spielte er diverse Male durch – oder stand erst gar nicht im Kader. Unentschieden.
FC Bayern vs. PSG 2:1
Abwehr: Min-jae Kim vs. Lucas Beraldo
An Jonathan Tah und Dayot Upamecano kommt Min-jae Kim in den wichtigen Spielen aktuell nicht vorbei – siehe seine null Minuten Einsatzzeit in den beiden Partien gegen Real Madrid. In der Bundesliga darf sich der Südkoreaner dagegen deutlich häufiger beweisen.
Kontrahent Lucas Beraldo gleicht derweil einem aufgehenden Stern. Auch wegen der Zwangspause von Taktgeber Vitinha wurde der Verteidiger in den vergangenen drei Spielen als Sechser eingesetzt und wusste zu überzeugen. Sollte der Portugiese gegen die Bayern nicht spielen, könnte der Brasilianer erstmals in dieser Champions-League-Saison in der Startelf stehen. Punkt für PSG.
FC Bayern vs. PSG 2:2
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Abwehr: Hiroki Ito vs. Ilya Zabarnyi
Beide sind nicht unbedingt die Spieler, die häufig zum Einsatz kommen. Hiroki Ito ist nach seinen unzähligen Verletzungen inzwischen wieder fit, spielte zuletzt gegen Stuttgart und Mainz jeweils über 90 Minuten. Ilya Zabarnyi befindet sich dagegen in einer ganz anderen Situation.
In der Ligue 1 ist er Stammspieler, spielte neun Partien in Folge über 90 Minuten – in der Königsklasse kam er dagegen seit der Ligaphase nicht mehr zum Einsatz. Trotzdem: leichter Vorteil für PSG.
FC Bayern vs. PSG 2:3
Mittelfeld: Leon Goretzka vs. Warren Zaire-Emery
Gegen Mainz stand er noch als Kapitän auf dem Platz, gegen PSG nimmt Leon Goretzka wieder auf der Bank Platz. Die Kämpfernatur kommt in seinem letzten Jahr bei den Münchnern auf regelmäßige Einsätze, knüpft aber nicht mehr in Gänze an vergangene Leistungen an.
Warren Zaire-Emery, der sich lange als Dauerbrenner von PSG beweisen konnte und durchaus zu überzeugen wusste, muss sich nun wieder hinter dem genesenen Fabian Ruiz anstellen. Ihn als Joker bringen zu können, ist zweifellos ein Luxus. Punkt für PSG.
FC Bayern vs. PSG 2:4
Sturm: Nicolas Jackson vs. Goncalo Ramos
Hinter Harry Kane sieht Nicolas Jackson beim FC Bayern für gewöhnlich kein Land, dennoch brachte er es in dieser Saison bereits auf zehn Tore. Sein Gegenüber Goncalo Ramos hat es hinter Ousmane Dembele ebenfalls schwer und muss um Einsatzzeiten kämpfen. Ein relativ ausgeglichenes Duell.
FC Bayern vs. PSG 3:5
Offensive: Niemand beim FC Bayern vs. PSG-Quartett
Außer Stürmer Jackson steht den Münchnern kein offensiver Einwechselspieler mit Erfahrung zur Verfügung. Als weitere Alternativen blieben Trainer Kompany höchstens Nachwuchsspieler ohne Champions-League-Einsatz.
PSG hat ein derartiges Problem nicht. Mit Senny Mayulu, Kang-in Lee, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye und Dro Fernandez gibt es diverse Wechseloptionen, was den Franzosen in unserem Head-to-Head zusätzliche zwei Punkte einbringt.
Endstand: FC Bayern vs. PSG 3:7
Fazit
Während die Startformationen beider Teams verhältnismäßig ausgeglichen sind, sieht es auf den Ersatzbänken ganz anders aus. Auf der Torwartposition und in der Abwehr brauchen sich die Münchner keine Sorgen zu machen. In der Abwehr steht mit Deniz Ofli, der bereits im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo zum Einsatz kam, zudem ein weiterer Spieler bereit.
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In der Offensive ist das Bild dagegen ein anderes. Bis auf Backup-Stürmer Jackson sitzt bei den Bayern kein Profi auf der Ersatzbank, alle anderen Spieler sind verletzt.
Super-Talent Bara Sapoko Ndiaye, der in Mainz sein Startelf-Debüt gab, ist zwar fit, aber in der Königsklasse nicht spielberechtigt. Der Rekordmeister muss also darauf hoffen, dass es im Offensivbereich besser keinen Wechselbedarf gibt.
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