Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen, Cheftrainer) vor dem Spiel, GER, FC Bayern Muenchen vs. Paris St. Germain, Fussball, UEFA Champions League, Halbfinale, Rueckspiel, Saison 2025 2026, 06.05.2026, GER, FC Bayern Muenchen vs. Paris St. Germain, Fussball, UEFA Champions League, Halbfinale, Rueckspiel, Saison 2025 2026, 06.05.2026 Muenchen *** Vincent Kompany FC Bayern Muenchen, Head coach before the match, GER, FC Bayern Muenchen vs Paris St Germain, Football, UEFA Champions League, Semi-final, second leg, 2025 2026 season, 06 05 2026, GER, FC Bayern Muenchen vs Paris St Germain, Football, UEFA Champions League, Semi-final, second leg, 2025 2026 season, 06 05 2026 Muenchen Copyright: xEibner-Pressefoto JennixMaulx EP_JML Bild: Eibner

Der Triple-Traum des FC Bayern ist geplatzt, im Halbfinale der Champions League ist Schluss. Haben die Münchner damit eine einmalige Chance sausen lassen?

"Ich glaube nicht, dass uns das umwerfen oder vom Weg abbringen wird", sagte ein gefasster Joshua Kimmich nach dem bitteren 1:1 gegen Paris St. Germain, was gleichbedeutend mit dem Ausscheiden im Halbfinale der Champions League war. Logisch, dass der Vize-Kapitän mit erhobenem Haupt vor die Medienschaffenden treten will, innerlich dürfte er jedoch wütend und traurig zugleich sein. Zeitgleich sprach er von der "besten Bayern-Mannschaft", in der er je spielte. Nicht nur, weil er mit seiner Mannschaft vor Minuten knapp, aber bei weitem nicht unverdient gegen PSG verlor, sondern womöglich auch, weil er wissen könnte, dass das eine Ausnahme-Chance auf das Triple war, eben weil das das beste Team gewesen sein könnte - Vergangenheitsform.

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FC Bayern: Rekordsaison könnte nur zu einem Titel reichen "Es geht weiter. Es kommt wieder ein Moment, es ist wieder eine große Motivation. Wir werden es wieder versuchen", gab sich Trainer Vincent Kompany selbstbewusst. Freilich, wieso soll diese Mannschaft nicht sogar noch besser werden? Vermutlich, weil Fußball so nicht funktioniert - und Anatomie auch nicht. Denn etliche Spieler sind nachweislich auf dem (bisherigen) Höhepunkt ihres Schaffens. Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane - sie alle spielen aktuell auf einem Niveau, das sie bisher in ihrer Karriere noch nicht gezeigt haben. Die Offensive der Münchner hat den Torrekord der Bundesliga bereits frühzeitig pulverisiert, aktuell steht der FCB bei lediglich drei Niederlagen in der ganzen Saison. Alles historische Werte. Und im schlimmsten Fall steht am Ende nur ein Titel zu Buche - die Meisterschaft. Mal angenommen, das Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart geht verloren, wäre es eine erfolgreiche Saison für den FCB? Das würde zumindest zur allgemeinen Disposition stehen.

Form ist temporär - auch bei der Konkurrenz Ob zuvor genannte, sich in Bestform befindliche Spieler, im Frühjahr 2027 erneut in Top-Verfassung sind, ist nicht einmal mit einem Blick in die Glaskugel zu beantworten. Ist Olise wirklich einer der besten Flügelspieler dieses Planeten? War Diaz wirklich der absolute Premium-Einkauf, der er in dieser Spielzeit zu sein schien? Wird Kane seine absurde Torquote von 55 Treffern (und sieben Vorlagen) in 48 Spielen halten? Schließlich ist der Kapitän bereits 32 und wird im Sommer eine WM spielen, die ob der Temperaturen Kraft kosten wird. Dass Manuel Neuer deutlich näher an seinem Karriereende als an dessen Anfang steht, ist auch auch kein Geheimnis mehr. Auch die Konkurrenz wird nicht schlafen. Wenn Manchester City tatsächlich ohne Ligatitel und europäischen Titel in die Sommerpause geht, ist durchaus möglich, dass die Ölmillionen der Besitzer erneut ohne Umwege in den europäischen Transfermarkt fließen. Auch die spanischen Vertreter Real Madrid und FC Barcelona, die den Großteil der Champions-League-Trophäen der vergangenen 20 Jahre gewannen, werden wohl nicht wieder im Viertelfinale die Segel streichen.

Champions-League-Sieg muss immer das Ziel der Bayern sein Dennoch ist auch klar: Die Bayern müssen selbstbewusst sein. Die Bayern müssen den Gewinn des Henkelpotts als Ziel ausgeben. Alles andere wäre unglaubwürdig. "Wir werden alles tun, um besser zu werden", gab Kompany fast schon als Drohgebärde in die Fußballwelt hinaus. Es war lediglich eine Frage von Minuten, bis der Belgier den Blick nach vorn richtete. So, wie man nach einer großen Niederlage reagieren sollte. Und wenn es tatsächlich nur zu einem einzigen Titel in dieser Saison reichen sollte, dann macht das den Rekordmeister in der Saison 2026/27 nur noch gefährlicher. Denn, eins steht fest: Die Konkurrenz wird nicht schlafen - das werden die Bayern aber auch nicht.

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