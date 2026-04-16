FC Bayern München: Manuel Neuer hat "kein Angebot" vorliegen

Wie geht es weiter mit Manuel Neuer? Sportvorstand Max Eberl gab nun ein Update zur Zukunft des 40-Jährigen.

Noch hat der mittlerweile 40-Jährige jedoch "kein Angebot vorliegen", wie Sportvorstand Max Eberl nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League bei DAZN verriet.

Neuer räumt Fehler ein: "Das war ein Schweineball von mir"

Doch der Manager ließ auch durchblicken, dass der Rekordmeister Neuers Vertrag wohl noch einmal verlängern würde. "Die Fitness, geistige Frische, die Lust auf ein weiteres Jahr - das muss er ein Stück weit symbolisieren und dann werden wir die Dinge übereinander legen und dann würde es auch wahrscheinlich eine Lösung geben", sagte Eberl nach dem 4:3 (2:3) im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid.

Weiter: "Es sei denn, die Forderungen sind utopischer Art und Weise. Aber das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen."

Nach seiner Gala-Vorstellung im Hinspiel im Bernabeu stand Kapitän Neuer gegen Real auch in München wieder im Mittelpunkt - allerdings vor allem durch seinen folgenschweren Patzer vor dem 0:1 durch Arda Güler in der ersten Minute.

"Das war ein Schweineball von mir", sagte Neuer über seinen Fehlpass - in die Füße von Güler. "Er nimmt ihn halt direkt mit seinem top linken Fuß", sagte Neuer über Güler, der wenig später noch mit einem direkten Freistoß erfolgreich war, den Neuer ebenfalls halten kann: "Das kann er einfach".

Neuer hatte vor der Partie angekündigt, die Frage nach seiner Zukunft als Fußballer so schnell wie möglich geklärt haben zu wollen. "Je eher, desto besser, ganz ehrlich - auch für mich persönlich", sagte der Torhüter, der seit 2011 für Bayern spielt.