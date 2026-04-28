FC Bayern München ohne Vincent Kompany gegen PSG: Wer ist sein Vertreter?

Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain muss der FC Bayern München ohne Vincent Kompany auskommen. Das ist sein Vertreter Aaron Danks.

Für die Fans des FC Bayern München wird sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein ungewöhnliches Bild bieten.

Gegen Paris Saint-Germain wird Erfolgstrainer Vincent Kompany nämlich nicht auf der Bank Platz nehmen. Der Belgier kassierte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid bereits die dritte gelbe Karte des Wettbewerbs und ist somit gesperrt.

Vertreten wird der Belgier durch Co-Trainer Aaron Danks. Das berichtet "Sky". Der 42-Jährige kam im Sommer 2024 zusammen mit Vincent Kompany zum deutschen Rekordmeister und ist bei den Münchnern vor allem für die Ecken und Freistöße verantwortlich.

Bei Standardsituationen steht der Engländer deshalb immer wieder an der Seitenlinie und schickt entsprechende Zeichen quer über den Rasen.