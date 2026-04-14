FC Bayern München - Vor Partie gegen Real Madrid: FCB-Star mit besonderer Bitte an Fans

Vor dem Rückspiel gegen Real Madrid ist FC-Bayern-Star Joshua Kimmich mit einer besonderen Bitte an die Fans des Rekordmeisters herangetreten.

"Jetzt kommen wir langsam in die Phase der Saison, in der es wirklich zählt. Wir Spieler, ihr Fans, träumen doch alle von diesen Spielen. Deswegen: Wir brauchen euch, wir geben alles, wir gehen ans Limit und kommt alle in Rot und dann geben wir Gas zusammen", sagte Kimmich in einem Video, das der FC Bayern auf Instagram veröffentlicht hat.

Auch in der Caption forderten die Münchner ihre Fans noch mal explizit auf, beim Rückspiel des Champions-League-Rückspiels gegen Real Madrid am Mittwochabend (21 Uhr im Liveticker auf ran) in der Allianz Arena komplett in Rot zu erscheinen, um das Team zu unterstützen.