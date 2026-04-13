ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Kompany gibt zu: Harry Kane gegen Real über Schmerzgrenze Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

Bayern München hat durch den 2:1-Hinspielsieg bei Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Das Rückspiel am Mittwoch wird auch durch Kleinigkeiten entschieden werden.

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+++ 13. April: 17:15 Uhr: Kylian Mbappe nach Platzwunde zurück im Training von Real Madrid +++ Einem Einsatz von Stürmerstar Kylian Mbappe für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern steht wohl nichts mehr im Wege. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft absolvierte das letzte Training der Königlichen vor der Abreise nach München am Montag ohne Einschränkungen. Teil zwei des Krachers steigt am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) in der Allianz Arena. Mbappe hatte zuletzt vorsichtshalber mit dem Training ausgesetzt. Im Ligaspiel gegen den FC Girona am vergangenen Freitag hatte er bei einem Ellbogenschlag von Vitor Reis über dem Auge genäht werden müssen. Die Stelle schützte er bei seiner Rückkehr auf den Platz mit einem Pflaster, eine Maske war nicht erforderlich. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions-League-Topduell live im TV, Stream und im Ticker

+++ 13. April: 13:32 Uhr: Schiedsrichter für Rückspiel steht fest +++ Die UEFA hat am Montagvormittag den Schiedsrichter für das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern und Real Madrid bekannt gegeben. Geleitet wird die Partie am Mittwochabend von Slavko Vincic. Der Slowene hat in der jüngeren Vergangenheit bereits zwei Bayern-Saisons in der Champions League vorzeitig abgepfiffen. Im April 2022 reichte ein 1:1 gegen Villarreal ebenso wenig wie das 2:2 im vergangenen Jahr gegen Inter Mailand. In beiden Partien zeigte der 46-Jährige allerdings eine souveräne Leistung. Die Madrilenen haben dagegen positive Erinnerungen an den Schiedsrichter, der auch bei der WM im Sommer zum Einsatz kommen wird. 2024 pfiff er das Finale zwischen Borussia Dortmund und Real, das 2:0 für die Spanier ausging.

+++ 12. April: 14:08 Uhr: Kylian Mbappe mit Verletzung an der Augenbraue +++ Ob Superstar Kylian Mbappe zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher. Der Franzose verpasste das erste Training der Madrilenen vor dem so wichtigen Rückspiel. Laut der spanischen Zeitung "AS" musste die Verletzung an Mbappes Augenbraue, die er sich beim Spiel gegen den FC Girona (1:1) am Freitagabend zuzog, mit drei Stichen genäht werden. Der Offensivspieler fehlte in der Folge am Sonntag beim Training. Allerdings schreibt die Zeitung auch, dass kein Grund zur Sorge bestehe und die Abwesenheit eine reine Vorsichtsmaßnahme sei. Eine Teilnahme am Spiel in München stehe demnach "nicht in Frage". Im Spiel gegen Girona bekam Mbappe in den Schlussminuten einen Ellenbogenstoß von Gegenspieler Vitor Reis ab. Zwar spielte er die Partie normal zu Ende, in der Kabine stellte sich aber wohl heraus, dass die Wunde tiefer war als zunächst angenommen.

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+++ 12. April: 10:08 Uhr: Real-Fans über trainingsfreien Tag unglücklich +++ Vor dem Rückspiel ist die Mbappe-Thematik übrigens nicht das einzige Aufreger-Thema beim spanischen Rekordmeister. FC Bayern München: Rotation? Diesen Guardiola-Fehler darf Vincent Kompany nicht wiederholen So sollen unlängst auch die Fans der Königlichen angefressen gewesen sein, weil Trainer Alvaro Arbeloa der Mannschaft trotz der unbefriedigenden Leistung gegen Girona am Samstag trainingsfrei gab. Der Hintergrund: Arbeloa setzte auf Erholungszeit, diverse Anhänger legten der Mannschaft den freien Tag laut "Mundo Deportivo" aber als weiteres Indiz für mangelnde Einsatzbereitschaft aus.