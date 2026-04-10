ran Fußball FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu" Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

In Spaniens La Liga hat Topklub Real Madrid einen überraschenden Rückschlag im Titelrennen hinnehmen müssen.

Real Madrid hat vor der erhofften Aufholjagd bei Bayern München einen weiteren schweren Rückschlag im spanischen Meisterschaftsrennen erlitten. Fünf Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim deutschen Rekordmeister schonten die Madrilenen von Trainer Alvaro Arbeloa zahlreiche Stammkräfte - und kamen gegen den FC Girona letztlich nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. "Hat sich nicht getraut": Real Madrids angebliche Taktik bei Michael Olise Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt vorerst sechs Punkte, die Katalanen können am Samstag weiter davonziehen.

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