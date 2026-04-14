Champions League
FC Bayern München - Legende schwärmt von Michael Olise: "Ich liebe ihn"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Was hat es mit dem Profilbild von Lamine Yamal auf sich?
Videoclip • 01:07 Min
Michael Olise spielt eine fantastische Saison. Das bleibt auch im Ausland nicht verborgen: Eine ehemalige Madrid-Legende schwärmt nun vor dem Aufeinandertreffen Reals mit dem FC Bayern vom Franzosen.
Der frühere portugiesische Star Luis Figo sieht in Michael Olise vom FC Bayern einen künftigen Weltfußballer.
"Ich liebe ihn als Spieler. Wenn er so weitermacht, wird er immer ein Kandidat für den Ballon d'Or sein", sagte der 53-Jährige bei einer Veranstaltung eines seiner Werbepartner (betfair) vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen seinem Ex-Klub Real Madrid und Olises Münchnern am Mittwoch (ab 21 Uhr im Ticker).
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"Einzigartig": Luis Figo schwärmt von Olise
Im Hinspiel, das die Bayern in Madrid 2:1 gewannen, habe Olise "fantastisch" gespielt, meinte Figo, und schwärmte: "Er hat unglaubliche Qualitäten. Er ist momentan als Flügelspieler einzigartig."
Wäre der französische Nationalspieler auch einer für die Königlichen? Ja, sagte Figo. "Er hat die Qualität, für jeden Verein der Welt zu spielen - egal ob Real Madrid oder irgendein anderer."
Seinem Ex-Klub traut er in München eine Aufholjagd zu. Zwar sei der Rückstand "schwer" wettzumachen, "aber wenn es eine Mannschaft gibt, die die Größe und Qualität besitzt, das zu schaffen, dann ist es Real Madrid". Der Schlüssel sei es, "Bayerns Offensivstärke standzuhalten" - also unter anderem Olise zu kontrollieren.
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