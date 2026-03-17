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FC Bayern: Vor Champions-League-Rückspiel - Drei Stars nicht im Training
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 02:52 Min
Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo fehlen drei Bayern-Stars im Training.
Am Mittwochabend bestreitet der FC Bayern das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo. Beim Rekordmeister gibt es gleich drei Profis aus dem Hinspiel-Kader, die nicht am Abschlusstraining teilnehmen.
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Zum einen Sven Ulreich, der dem FC Bayern nach seiner Muskelbündelriss-Verletzung rund sechs Wochen fehlen wird.
Des Weiteren fehlt Alphonso Davies, der nach seiner Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur an seinem Comeback arbeitet. Derzeit peilt der Kanadier ein Comeback gegen den SC Freiburg Anfang April an.
Und auch Jamal Musiala trainiert nach der Schmerzreaktion an seinem im Sommer bei der Klub-WM schwer verletzten Sprunggelenk nicht mit.
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Jonas Urbig nahm dagegen trotz einer im Hinspiel erlittenen Gehirnerschütterung am Abschlusstraining Teil. Ob er im Rückspiel gegen Atalanta startet, ist derzeit noch unklar.
Zudem trainiert auch Manuel Neuer mit, absolviert aber nur Teile der Einheit.