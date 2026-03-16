ran Fußball FC Bayern: Jonas Urbig vor Blitz-Comeback? Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Ausfall von Sven Ulreich haben die Mediziner beim FC Bayern vermutlich das letzte Wort, wer in der Champions League im Tor steht.

Die Rückkehr von Jonas Urbig ins Tor des FC Bayern wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Ursprünglich sollte der Keeper nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) noch im Rückspiel pausieren und sich in Ruhe auskurieren. Schiri-Experte stützt Bayern: "Regel ergibt keinen Sinn!" Mediziner empfehlen bei einer solchen Kopfverletzung mindestens eine Woche Pause, je nach Schwere aber eher mehr. Doch nach dem Ausfall der nominellen Nummer drei, Sven Ulreich, der nach seinem Muskelbündelriss bei Bayer Leverkusen (1:1) bis Ende April ausfällt, herrscht Torwart-Notstand beim FCB.

FC Bayern: Trainer Vincent Kompany wartet bei Torwart-Frage ab Da nur noch die im Profi-Fußball komplett unerfahrenen Youngster Leonard Prescott (16 Jahre) und Jannis Bärtl zur Verfügung stehen, wächst der Druck für ein früheres Urbig-Comeback am Mittwoch (ab 21 Uhr im ran-Liveticker). Und die Vorzeichen für einen Einsatz stehen mittlerweile besser als zunächst angenommen. Denn Urbig absolvierte am Montag schon wieder Teile des Mannschaftstrainings sowie ein individuelles Programm. Nach ran-Informationen will sich Trainer Vincent Kompany erst am Spieltag final entscheiden, ob er Urbig schon wieder ins Tor stellt oder doch auf Top-Talent Prescott setzen muss. "Ich glaube, Jonas ist auf einem guten Weg, vielleicht kann er am Mittwoch gegen Bergamo schon wieder spielen", hatte Ulreich am Samstag erklärt.

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