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Champions-League-Finale 2026 live in Budapest: Paris Saint-Germain vs. Arsenal London - Übertragung im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Fußball

Vor Paris-Derby: PSG mit kurioser Meisterfeier

Videoclip • 01:31 Min

Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale PSG vs. Arsenal in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.

Das Finale in der Champions League rückt immer näher! Stattfinden wird es zum ersten Mal in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt fungiert die Puskas Arena als Austragungsort.

Im Endspiel trifft Paris Saint-Germain auf den FC Arsenal. Die Pariser setzten sich knapp im Halbfinale gegen den FC Bayern durch. London reichte ein Remis und ein Heimsieg gegen Atletico Madrid

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale in der Champions League zusammengefasst.

Champions-League-Finale live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

  • Spiel: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal

  • Wettbewerb: Champions League; Finale

  • Datum: 30. Mai 2026

  • Uhrzeit: 18:00 Uhr

  • Austragungsort: Puskas Arena (Budapest)

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Champions League live: Wird das Finale PSG vs. Bayern im Free-TV übertragen?

Ja. Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal wird vom ZDF im Free-TV übertragen.

Finale in der Champions League: Wer überträgt das Paris vs. Arsenal im Livestream?

Im Livestream wird das Finale der Champions League kostenlos auf Joyn übertragen.

Auch DAZN zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Champions League: Wo kann ich das Endspiel im Liveticker verfolgen?

Einen Liveticker für das Finale in der Champions League gibt es natürlich auf ran.de.

Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Finals

  • Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal

  • Datum und Uhrzeit: 30. Mai 2026; 18:00 Uhr

  • Free-TV: ZDF

  • Pay-TV: DAZN

  • Livestream: Joyn, DAZN

  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Champions-League-Finale 2026 in Budapest: Wo und wann das Endspiel steigt - und wie man an Tickets kommt Und: Champions-League - Halbfinal-Rückspiel gegen PSG: FC Bayerns Triple-Traum geplatzt

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