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FC Liverpool setzt im Rückspiel gegen PSG auf den Faktor Anfield: "Sind noch im Rennen"
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Champions League - Fans rösten Wirtz und Liverpool: "Kneipenmannschaft"
Videoclip • 02:08 Min
Der FC Liverpool hat nach der Hinspiel-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale bei Titelverteidiger Paris St.-Germain noch längst nicht aufgegeben.
Angeschlagen, aber noch nicht aufgegeben: Liverpools Kapitän Virgil van Dijk sieht nach einem schwierigen Abend in Paris noch eine Restchance für sein Team auf das Halbfinale der Champions League.
"Natürlich bin ich überhaupt nicht glücklich darüber, hier verloren zu haben", sagte der Niederländer nach dem verdienten 0:2 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger PSG: "Das einzig Positive ist, dass wir nächste Woche noch ein weiteres Spiel vor uns haben."
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Das Team des angeschlagenen Teammanagers Arne Slot erlebte einen ziemlich unangenehmen Abend im Pariser Prinzenpark. "Wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir nur 0:2 verloren haben", sagte Slot ehrlich: "Wir sind noch immer im Rennen und wissen, was Anfield für einen Unterschied für uns machen kann."
PSG winkt Halbfinal-Duell gegen die Bayern
Durch einen abgefälschten Schuss von Désiré Doué (11.) hatte Paris den Abwehrriegel der Reds recht schnell durchbrochen. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.
Ein Spiel, das Liverpool nur allzu gerne selbst bestreiten würde. Dafür muss die Offensive um Nationalspieler Florian Wirtz im Rückspiel am kommenden Dienstag aber deutlich mehr anbieten. In der französischen Hauptstadt sprach nicht nur das Torschussverhältnis von 18:3 klar für Paris.
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