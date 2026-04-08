Fährt Manuel Neuer doch noch mit Deutschland zur WM? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt nicht daran – und ist sich sicher, dass etwas im Verhältnis zwischen Neuer und Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht stimmt.

Manuel Neuers Gala-Abend beim 2:1 des FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid befeuerte einmal mehr die Rufe nach einem Nationalmannschafts-Comeback des inzwischen 40-Jährigen.

Fährt der Bayern-Keeper, der bei der EM 2024 sein letztes Länderspiel bestritt, doch noch mit zur WM?

Lothar Matthäus glaubt nicht daran. "Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt", zitiert die "Bild" Matthäus nach dem Real-Spiel.

"Es ist doch offensichtlich, dass etwas im Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer nicht stimmt", so Matthäus weiter. "Es kann nicht an der sportlichen Leistung liegen, die steht bei Neuer außer Frage. Er ist aktuell einer der fünf besten Torhüter der Welt, wenn nicht sogar der Beste. Es muss etwas Persönliches sein. Dieses Tischtuch scheint zerschnitten."