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DFB-Team: Lothar Matthäus glaubt nicht an Neuer-Comeback - "Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen"

Veröffentlicht:

von Martin Jahns

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FC Bayern - Manuel Neuer lässt Reporter abblitzen: "Bist zu spät"

Videoclip • 06:36 Min

Fährt Manuel Neuer doch noch mit Deutschland zur WM? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt nicht daran – und ist sich sicher, dass etwas im Verhältnis zwischen Neuer und Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht stimmt.

Manuel Neuers Gala-Abend beim 2:1 des FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid befeuerte einmal mehr die Rufe nach einem Nationalmannschafts-Comeback des inzwischen 40-Jährigen.

Fährt der Bayern-Keeper, der bei der EM 2024 sein letztes Länderspiel bestritt, doch noch mit zur WM?

Lothar Matthäus glaubt nicht daran. "Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt", zitiert die "Bild" Matthäus nach dem Real-Spiel.

"Es ist doch offensichtlich, dass etwas im Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer nicht stimmt", so Matthäus weiter. "Es kann nicht an der sportlichen Leistung liegen, die steht bei Neuer außer Frage. Er ist aktuell einer der fünf besten Torhüter der Welt, wenn nicht sogar der Beste. Es muss etwas Persönliches sein. Dieses Tischtuch scheint zerschnitten."

Lothar Matthäus: "Darum nehme ich das Julian auch nicht ab"

Ein Indiz dafür sieht Matthäus auch in Nagelsmanns Verhalten an Manuel Neuers 40. Geburtstag am 27. März.

An dem Tag sprach Matthäus im Rahmen des deutschen 4:3-Siegs in der Schweiz als RTL-Experte mit Julian Nagelsmann.

"Auf die Frage, ob er Manuel zum Geburtstag gratuliert habe, sagte der Bundestrainer, er hätte nicht davon gewusst. Ganz Fußball-Deutschland wusste das! Darum nehme ich das Julian auch nicht ab", so Matthäus nun.

Auch Nagelsmanns Begründung, er sei zu beschäftigt gewesen, um Neuer zu gratulieren, ließ Matthäus nicht gelten. "Gleichzeitig hat er erzählt, dass er in Basel eine Stunde spazieren war", so der Rekordnationalspieler.

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