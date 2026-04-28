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PSG vs. FC Bayern München: Schiedsrichter-Team für Champions-League-Kracher steht fest - Ansetzung sorgt für Diskussionen
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:01 Min
Die UEFA hat den Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München bekanntgegeben. Der Unparteiische pfiff im Vorjahr bereits eine Bayern-Pleite in der K.o.-Runde.
Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest.
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Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Joshua Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten. Für Diskussionen sorgt hingegen die Ansetzung seiner Assistenten sowie die für das VAR-Team.
Diese kommen nämlich alle aus Spanien. Weil sich der FC Bayern im Viertelfinale gegen Real Madrid durchsetzte, haben viele Fans des deutschen Rekordmeisters nun Angst vor einer unfairen Behandlung. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung der UEFA stark kritisiert.
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Schärer pfiff Bayern-Pleite gegen Inter Mailand im Vorjahr
Schärer gilt als einer der aufstrebenden Schiedsrichter in Europa. Der 37-Jährige ist seit 2015 international tätig. Unter anderem pfiff er den UEFA Supercup 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) und das Nations-League-Finale 2025, das Portugal im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann.
In der Königsklasse leitete er in dieser Saison erst drei Partien, unter anderem den 4:0-Heimsieg von PSG gegen Atalanta und die 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Qarabag Agdam.
Zuletzt pfiff Schärer die Bayern in der Champions League bei ihrer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand in der vergangenen Saison. Nach einem 2:2 im Rückspiel in Mailand platzte der Traum vom erneuten "Finale dahoam" beim Rekordmeister. Die Ansetzung des Eidgenossen könnte also als ein schlechtes Omen angesehen werden.
Das ist das komplette Schiedsrichter-Team für die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern:
Schiedsrichter: Sandro Schärer (SUI)
Schiedsrichter-Assistenten: Guadalupe Porras Ayuso und Angel Nevedo (ESP)
4. Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (ESP)
VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
VAR-Assistent: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)
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