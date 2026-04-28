ran Fußball Bundesliga Dieter Hecking rügt Journalisten: "Unangemessen!" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die UEFA hat den Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München bekanntgegeben. Der Unparteiische pfiff im Vorjahr bereits eine Bayern-Pleite in der K.o.-Runde.

Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest. FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: So können Fans an Tickets für den Champions-League-Kracher kommen Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Joshua Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten. Für Diskussionen sorgt hingegen die Ansetzung seiner Assistenten sowie die für das VAR-Team. Diese kommen nämlich alle aus Spanien. Weil sich der FC Bayern im Viertelfinale gegen Real Madrid durchsetzte, haben viele Fans des deutschen Rekordmeisters nun Angst vor einer unfairen Behandlung. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung der UEFA stark kritisiert.

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