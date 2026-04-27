ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München kämpft mit Verletzungssorgen. Wie ist es gegen Paris St. Germain um die Ersatzbank bestellt? ran macht den Head-to-Head-Vergleich.

Die nächsten Livestreams auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:30 Uhr • Snooker Snooker-WM: 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:30 Uhr • Snooker Snooker-WM: 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 28.04. 19:00 • Eishockey DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - Eisbären Berlin Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 28.04. 19:00 • Eishockey DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - Eisbären Berlin Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Torwart: Jonas Urbig vs. Lucas Chevalier Mit Jonas Urbig und Lucas Chevalier haben beide Teams junge Torhüter als Backups auf der Bank. Der entscheidende Unterschied: die Einsatzzeiten. In den vergangenen elf Ligaspielen kam Chevalier bei PSG zu keiner Minute Einsatzzeit, Urbig vertritt Manuel Neuer derweil immer wieder – sei es aus gesundheitlichen oder rotationsbedingten Gründen. Der Bayern-Keeper ist deutlich eingespielter. Punkt für Bayern. FC Bayern vs. PSG: 1:0

Abwehr: Alphonso Davies vs. Lucas Hernandez Alphonso Davies ist nach seinen Verletzungen noch lange nicht wieder dort, wo er schon einmal war. Der Kanadier wird von Trainer Kompany nach und nach wieder vermehrt eingesetzt. Bei seinem Gegenüber, Ex-Bayern-Profi Lucas Hernandez, zeigt sich derweil ein gemischtes Bild. In den vergangenen Wochen spielte er diverse Male durch – oder stand erst gar nicht im Kader. Unentschieden. FC Bayern vs. PSG 2:1

Abwehr: Min-jae Kim vs. Lucas Beraldo An Jonathan Tah und Dayot Upamecano kommt Min-jae Kim in den wichtigen Spielen aktuell nicht vorbei – siehe seine null Minuten Einsatzzeit in den beiden Partien gegen Real Madrid. In der Bundesliga darf sich der Südkoreaner dagegen deutlich häufiger beweisen. Gefährlicher als Real Madrid: Warum sich die Bayern gegen Paris St. Germain steigern müssen Kontrahent Lucas Beraldo gleicht derweil einem aufgehenden Stern. Auch wegen der Zwangspause von Taktgeber Vitinha wurde der Verteidiger in den vergangenen drei Spielen als Sechser eingesetzt und wusste zu überzeugen. Sollte der Portugiese gegen die Bayern nicht spielen, könnte der Brasilianer erstmals in dieser Champions-League-Saison in der Startelf stehen. Punkt für PSG. FC Bayern vs. PSG 2:2

- Anzeige -

- Anzeige -

Abwehr: Hiroki Ito vs. Ilya Zabarnyi Beide sind nicht unbedingt die Spieler, die häufig zum Einsatz kommen. Hiroki Ito ist nach seinen unzähligen Verletzungen inzwischen wieder fit, spielte zuletzt gegen Stuttgart und Mainz jeweils über 90 Minuten. Ilya Zabarnyi befindet sich dagegen in einer ganz anderen Situation. In der Ligue 1 ist er Stammspieler, spielte neun Partien in Folge über 90 Minuten – in der Königsklasse kam er dagegen seit der Ligaphase nicht mehr zum Einsatz. Trotzdem: leichter Vorteil für PSG. FC Bayern vs. PSG 2:3

Mittelfeld: Leon Goretzka vs. Warren Zaire-Emery Gegen Mainz stand er noch als Kapitän auf dem Platz, gegen PSG nimmt Leon Goretzka wieder auf der Bank Platz. Die Kämpfernatur kommt in seinem letzten Jahr bei den Münchnern auf regelmäßige Einsätze, knüpft aber nicht mehr in Gänze an vergangene Leistungen an. FC Bayern München ohne Vincent Kompany in Paris: Das ist sein Vertreter Aaron Danks Warren Zaire-Emery, der sich lange als Dauerbrenner von PSG beweisen konnte und durchaus zu überzeugen wusste, muss sich nun wieder hinter dem genesenen Fabian Ruiz anstellen. Ihn als Joker bringen zu können, ist zweifellos ein Luxus. Punkt für PSG. FC Bayern vs. PSG 2:4

Sturm: Nicolas Jackson vs. Goncalo Ramos Hinter Harry Kane sieht Nicolas Jackson beim FC Bayern für gewöhnlich kein Land, dennoch brachte er es in dieser Saison bereits auf zehn Tore. Sein Gegenüber Goncalo Ramos hat es hinter Ousmane Dembele ebenfalls schwer und muss um Einsatzzeiten kämpfen. Ein relativ ausgeglichenes Duell. FC Bayern vs. PSG 3:5

- Anzeige -

- Anzeige -

Offensive: Niemand beim FC Bayern vs. PSG-Quartett Außer Stürmer Jackson steht den Münchnern kein offensiver Einwechselspieler mit Erfahrung zur Verfügung. Als weitere Alternativen blieben Trainer Kompany höchstens Nachwuchsspieler ohne Champions-League-Einsatz. PSG hat ein derartiges Problem nicht. Mit Senny Mayulu, Kang-in Lee, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye und Dro Fernandez gibt es diverse Wechseloptionen, was den Franzosen in unserem Head-to-Head zusätzliche zwei Punkte einbringt. Endstand: FC Bayern vs. PSG 3:7