PSG vs. FC Bayern: "Wahnsinn für die Geschichtsbücher" - Pressestimmen zum 4:5 der Bayern in Paris

ran Fußball FC Bayern gegen PSG eskaliert: Fans ziehen PlayStation-Vergleich Videoclip • 02:14 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München unterliegt in Paris bei einem Offensivspektakel. Die internationalen Medien bemühen sich nach dem Champions-League-Halbfinale um Superlativen.

In einem historischen Offensivspektakel der Extraklasse verliert Bayern München das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League mit 4:5 (2:3) bei Paris Saint-Germain. "Wir lassen uns von sowas nicht aufhalten" - Stimmen zum CL-Kracher ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

Paris Saint-Germain: Zweiter Champions League Titel in Folge? FRANKREICH L’Équipe: "PSG darf von einem zweiten Champions-League-Titel in Folge träumen: Nach einem außergewöhnlichen Spiel hat es sich einen kleinen Vorsprung gegenüber dem deutschen Giganten verschafft. Das Rückspiel in München verspricht spannend zu werden." Le Figaro: "Ein Fußballspektakel der Extraklasse. Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird." FC Bayern verliert bei PSG: Musiala enttäuscht, drei Stars überzeugen - die Noten zum Halbfinal-Hinspiel ENGLAND BBC: "PSG geht nach einem der besten Spiele, die man je gesehen hat, mit einem Ein-Tor-Vorsprung ins Rückspiel. Trage die zweite Etappe in deinen Kalender ein." The Guardian: "Gab es jemals ein Fußballspiel wie dieses? In einer strahlenden, mitreißenden, leicht verrückten Nacht im Parc des Princes lieferten Paris Saint-Germain und Bayern München etwas ab, das sich wie eine ganz andere Kategorie menschlicher Aktivität anfühlte." The Athletic: "Paris Saint-Germain und Bayern München liefern sich einen Champions-League-Klassiker. Am Ende ist es der Titelverteidiger, der nach 90 Minuten atemberaubender Action mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel der nächsten Woche geht." The Sun: "PSG gewinnt das 'Spiel des Jahrhunderts'. DAS hätte das Finale sein sollen – Gott sei Dank ist es das nicht und wir dürfen nächste Woche alles noch einmal machen."

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Pressestimmen: Ein Fußallspektakel für die Geschichtsbücher SPANIEN Marca: "PSG gewinnt ein legendäres Spiel. Das reinste Chaos in Paris. Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündet und hielt, was es versprach. Über dieses Spiel wird man noch JAHRELANG sprechen. Es ist schwer vorstellbar, dass aus diesem Duell nicht der Titelgewinn hervorgeht." AS: "Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fußball. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen. Alle Stars glänzten in der Pariser Nacht." Mundo Deportivo: "PSG und Bayern schaffen ein Fußball-Meisterwerk." Sport: "PSG übersteht Bayern in einem Fußball-Spektakel. Luis Díaz' Leistung war wahrhaft meisterhaft. Sein Tor zum 5:4 war ein wahres Kunstwerk." ITALIEN Gazzetta dello Sport: "PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres." Corriere dello Sport: "Magie und Tore am Fließband."

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Champions League: "Fussball-Herz, was willst du mehr?" ÖSTERREICH Kurier: "Wird es so spektakulär werden wie der Viertelfinal-Klassiker Bayern – Real? Und könnte das vorweggenommene Finale der Champions League zu sehen sein? Beide Fragen sind nach dem Semifinal-Hinspiel in Paris kurz zu beantworten: Ja!" Kronenzeitung: "PSG und Bayern liefern sich epische CL-Nacht. Attraktiver kann Fußball nicht sein." SCHWEIZ Blick: "Fussball-Herz, was willst du mehr? Das Spiel ist der nackte, pure Wahnsinn! Wohl eines der besten aller Zeiten!"

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