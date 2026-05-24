Serie A: Juventus Turin und AC Mailand verpassen die Königsklasse

2. Bundesliga SC Paderborn krasser Underdog? Sebastian Lange spricht Klartext Videoclip • 01:51 Min Link kopieren Teilen

Nach Fan-Ausschreitungen vor dem Stadtderby gegen den FC Turin hat Juventus die Champions-League-Qualifikation verpasst. Auch die AC Mailand spielt in der kommenden Saison nicht in der Königsklasse.

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Fan-Ausschreitungen in Turin verzögern Spielbeginn Die AS Roma nahm Rang drei ein, dank eines 2:0 (0:0) bei Hellas Verona spielt der Hauptstadtklub in der kommenden Saison ebenso in der Champions League wie Como, Meister Inter Mailand und die SSC Neapel. Serie A: Turin-Derby wegen Sicherheitsbedenken später angepfiffen Bereits vor Ende der wegen Fanausschreitungen später begonnenen Partie von Juve beim Stadtrivalen FC Turin (2:2) war das enttäuschende Liga-Abschneiden besiegelt. Como machte seine Hausaufgaben und gewann mit 4:1 (1:0) bei Cremonese, das in die Serie B absteigt. Fàbregas' Team ist auf Rang vier punktgleich mit Juve, hat aber den in Italien entscheidenden direkten Vergleich mit dem Team von Luciano Spalletti gewonnen. In der fast 120-jährigen Vereinsgeschichte ist die Teilnahme an Europas Königsklasse für Como eine Premiere.

Joker Füllkrug bleibt wirkungslos Das Stadtderby von Juve bei Torino war zuvor aus Gründen der "öffentlichen Sicherheit" verschoben und anschließend mit mehr als einer Stunde Verspätung angepfiffen worden, nachdem einer der Fans von Juventus nach einer Schlägerei mit rivalisierenden Anhängern vor dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Conte verlässt SSC Neapel - wird er jetzt Nationaltrainer? Mailand hatte seine Teilnahme an der Königsklasse noch selbst in der Hand. Und Alexis Saelemaekers sorgte auch prompt für einen Traumstart (2.). Cagliari drehte letztlich jedoch die Partie. Der in der 61. Minute eingewechselte Füllkrug konnte nichts mehr bewirken. Nutznießer war die AS Rom, bei der einmal mehr Ex-Dortmunder Donyell Malen zum Helden wurde. Der Niederländer traf mit seinem 14. Saisontor im 18. Spiel für die Römer zur Führung und legte damit den Grundstein für die erste Champions-League-Teilnahme seit der Saison 2018/19. Stephan El Shaarawy erzielte den zweiten Treffer.

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