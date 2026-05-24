Fußball
Serie A: Juventus Turin und AC Mailand verpassen die Königsklasse
Veröffentlicht:von SID
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Nach Fan-Ausschreitungen vor dem Stadtderby gegen den FC Turin hat Juventus die Champions-League-Qualifikation verpasst. Auch die AC Mailand spielt in der kommenden Saison nicht in der Königsklasse.
Der stolze italienische Rekordmeister Juventus Turin hat in einem dramatischen Saisonfinale samt Fanausschreitungen in der Serie A den Einzug in die Champions League verpasst.
Weil der direkte Konkurrent Como 1907 mit Trainer Cesc Fàbregas am 38. Spieltag das Auswärtsspiel bei US Cremonese gewann, spielt der Tabellenfünfte Juve in der kommenden Saison nur in der Europa League.
Mit dem zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb muss derweil auch die AC Mailand vorliebnehmen. Der Klub des deutschen Mittelstürmers Niclas Füllkrug gab gegen Cagliari Calcio eine Führung aus der Hand und verlor mit 1:2 (1:1), der von West Ham ausgeliehene und bei den Rossoneri enttäuschende Füllkrug wurde spät eingewechselt.
Fan-Ausschreitungen in Turin verzögern Spielbeginn
Die AS Roma nahm Rang drei ein, dank eines 2:0 (0:0) bei Hellas Verona spielt der Hauptstadtklub in der kommenden Saison ebenso in der Champions League wie Como, Meister Inter Mailand und die SSC Neapel.
Bereits vor Ende der wegen Fanausschreitungen später begonnenen Partie von Juve beim Stadtrivalen FC Turin (2:2) war das enttäuschende Liga-Abschneiden besiegelt.
Como machte seine Hausaufgaben und gewann mit 4:1 (1:0) bei Cremonese, das in die Serie B absteigt. Fàbregas' Team ist auf Rang vier punktgleich mit Juve, hat aber den in Italien entscheidenden direkten Vergleich mit dem Team von Luciano Spalletti gewonnen. In der fast 120-jährigen Vereinsgeschichte ist die Teilnahme an Europas Königsklasse für Como eine Premiere.
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Joker Füllkrug bleibt wirkungslos
Das Stadtderby von Juve bei Torino war zuvor aus Gründen der "öffentlichen Sicherheit" verschoben und anschließend mit mehr als einer Stunde Verspätung angepfiffen worden, nachdem einer der Fans von Juventus nach einer Schlägerei mit rivalisierenden Anhängern vor dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert worden war.
Mailand hatte seine Teilnahme an der Königsklasse noch selbst in der Hand. Und Alexis Saelemaekers sorgte auch prompt für einen Traumstart (2.). Cagliari drehte letztlich jedoch die Partie. Der in der 61. Minute eingewechselte Füllkrug konnte nichts mehr bewirken.
Nutznießer war die AS Rom, bei der einmal mehr Ex-Dortmunder Donyell Malen zum Helden wurde. Der Niederländer traf mit seinem 14. Saisontor im 18. Spiel für die Römer zur Führung und legte damit den Grundstein für die erste Champions-League-Teilnahme seit der Saison 2018/19. Stephan El Shaarawy erzielte den zweiten Treffer.
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