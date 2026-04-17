Conference League - Mainz-Trainer Urs Fischer nach FSV-Aus sauer: "Es war unterirdisch"

Am Ende war der FSV Mainz 05 chancenlos im Viertelfinale der Conference League. Das stieß Trainer Urs Fischer sauer auf.

Bei den Handgreiflichkeiten nach dem Abpfiff musste der Frust wohl raus. Die ausufernden Rangeleien der FSV-Profis mit den gegnerischen Spielern vor dem Mainzer Fanblock bildeten den unrühmlichen Schlusspunkt an einem Abend zum vergessen.

Mit 0:4 (0:2) ging der Bundesligist im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League bei Racing Straßburg unter und verpasste damit trotz des 2:0-Erfolgs im Hinspiel den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Entsprechend bedient war Trainer Urs Fischer. "Wir waren wirklich überfordert. Die haben uns aufgefressen. Wir hatten keine Antwort über 90 Minuten", sagte der Schweizer bei RTL: "Es war unterirdisch. Wir haben uns nicht getraut, den Ball laufen zu lassen. Dafür braucht es Mut, den hatten wir nicht."