DEB-Team startet mit Niederlage in die WM-Vorbereitung

ran Eishockey WM live Schweizer Nationaltrainer gesteht gefälschtes Corona-Zertifikat Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands Eishockey-Stars haben zu Beginn der WM-Vorbereitung im Testspiel gegen Tschechien einen Rückschlag erlitten.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer knappen Niederlage in die WM-Vorbereitung gestartet. Mit zwei Debütanten und ohne die meisten Stammspieler, die noch in den DEL-Playoffs oder in der NHL beschäftigt sind, unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis trotz guter Leistung in Tschechien mit 3:5 (0:1, 2:1, 1:3). NHL: Edmonton Oilers für Playoffs qualifiziert - auch Marco Sturm und Tim Stützle jubeln "Wir mussten uns zu Beginn erst an das Tempo gewöhnen, das hat ein wenig gedauert und deshalb waren wir zunächst mehr in der Rückwärtsbewegung", sagte Kreis: "Wir haben uns dann aber besser an das Spiel angepasst, mutiger agiert und gute Entscheidungen mit der Scheibe getroffen."

Dove-McFalls: "Es ist ein Traum für mich, dass ich jetzt hier spielen darf" 29 Tage vor dem WM-Beginn in der Schweiz trafen in Karlsbad der Augsburger Alexander Blank (31.) sowie die Straubinger Stefan Loibl (36.) und Danjo Leonhardt (57.) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die gegen den 13-maligen Weltmeister einen 0:2-Rückstand aufholte. Besonders im Fokus stand der Deutsch-Kanadier Samuel Dove-McFalls, der mit 23 Treffern bester deutscher Torjäger in der DEL-Hauptrunde war. "Es ist ein Traum für mich, dass ich jetzt hier spielen darf", sagte der Nürnberger vor seiner Premiere. Seine Sturmreihe erzielte das erste deutsche Tor. Im ersten von sieben WM-Tests bekam im Tor der Bremerhavener Leon Hungerecker viel Gelegenheit, sich auszuzeichnen. In seinem dritten Länderspiel zwischen den Pfosten überzeugte der 28-Jährige trotz der Gegentore von Jakub Flek (18./56.), Filip Pyrochta (24.) und David Tomasek (42.). Zudem traf Tomasek ins leere Tor (60.). Sein Debüt gab auch Hungereckers Klubkollege Rayan Bettahar. Noch nicht zum Einsatz kamen der Nürnberger Thomas Heigl und der Ingolstädter Johannes Krauß, die Kreis ebenfalls zum ersten Mal nominiert hatte.

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