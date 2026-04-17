Champions League
Dank FC Bayern und SC Freiburg: Bundesliga holt im Kampf um fünften Champions-League-Platz auf
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ran Fußball
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Videoclip • 05:27 Min
Die Bundesliga darf dank der Halbfinal-Einzüge des FC Bayern München sowie des SC Freiburg weiter auf den 5. Startplatz in der Champions League hoffen.
Die Bundesliga hat dank dem FC Bayern sowie dem SC Freiburg im Kampf um den fünften Champions-League-Startplatz aufgeholt.
Nach dem 4:3-Erfolg gegen Real Madrid und dem 3:1-Sieg bei Celta Vigo liegt die deutsche Eliteklasse im Rennen um die "European Performance Spots" mit 21,214 Punkten aber weiter hinter der spanischen La Liga (21,406) auf dem dritten Rang.
Zu Beginn der Europapokalwoche lag die Bundesliga noch 0,621 Punkte hinter La Liga. Am Dienstag wuchs der Rückstand durch den Erfolg von Atletico Madrid gegen den FC Barcelona erwartungsgemäß auf 1,058 an.
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5. Startplatz in der Champions League: Premier League nicht einzuholen
Uneinholbar auf Rang eins der UEFA-Wertung liegt die Premier League mit 25,847 Punkten. In England reicht somit in dieser Saison der fünfte Rang, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Nur die zwei besten Nationen erhalten den zusätzlichen Startplatz.
In der vergangenen Saison hatten sich die Premier League und La Liga den Extraplatz gesichert. Ein Jahr zuvor, als erstmals der fünfte Platz für die Teilnahme gereicht hatte, profitierten die Bundesliga und die italienische Serie A.
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