ran Fußball FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball" Videoclip • 03:17 Min Link kopieren Teilen

Der SC Freiburg stürmt ins Halbfinale der Europa League, der FC Bayern gehört in der Champions League zu den Topfavoriten. Die Chancen auf das europäische Double sind so groß wie lange nicht. Ein Kommentar.

Zwei deutsche Europapokalsieger in einer Saison? Lange ist es her. Im Jahr 1997 gewann Borussia Dortmund die Champions League, der große Rivale FC Schalke 04 triumphierte im damaligen UEFA Cup. Es waren Festtage für den deutschen Fußball und ganz besonders für den westlichen Teil des Landes. Jetzt, 29 Jahre später, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es eine Wiederholung geben könnte - wenn auch in eher südlicheren Gefilden. Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League, der SC Freiburg spielte sich mit berauschendem Fußball in die Vorschlussrunde der Europa League. Und nach den derzeit gezeigten Leistungen müssen beide zu den Titelanwärtern zählen. Bei den Bayern mag das qua Selbstverständnis keine Überraschung sein, schließlich sehen sich die Münchner immer als Teil der europäischen Fußball-Elite. Wenigstens alle paar Jahre darf und soll es der Champions-League-Titel schon sein. Aber was Freiburg in dieser Saison abliefert, ist absolut bemerkenswert. Nach Marktwert liegt der Sport-Club unter allen Europa-League-Klubs dieser Saison lediglich auf Platz zwölf, mit einer Gala gegen Celta Vigo spielte sich das Team von Trainer Julian Schuster aber unter die letzten vier.

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Freiburg zum besten Zeitpunkt in Topform Im gesamten Wettbewerb kassierte Freiburg in dieser Saison erst zwei Niederlagen, pünktlich zum Saisonfinale befindet sich die Mannschaft in Topform. Wettbewerbsübergreifend gab es zuletzt fünf Siege aus sechs Spielen, nur das Bundesliga-Heimspiel gegen die Bayern ging bitter verloren. Mit Blick auf die verbleibenden Teams und möglichen Gegner in der Europa League muss sich Freiburg in dieser Verfassung vor keinem Kontrahenten verstecken - mit Ausnahme vielleicht von Aston Villa, das aber erst in einem möglichen Finale warten würde. Und in einem einzigen Spiel könnte der SC auch das Schwergewicht aus der Premier League schlagen. Die Reise der Breisgauer weist faszinierende Parallelen zum Triumph von Eintracht Frankfurt vor vier Jahren auf. Auch damals waren die Hessen lange eher der belächelte Außenseiter, der sich aber in einen Rausch spielte und sich schließlich den Titel schnappte. Frankfurt warf damals auf dem Weg ins Finale zwei spanische Klubs aus dem Wettbewerb: Real Betis und den FC Barcelona. Freiburg machte bereits mit Celta Vigo kurzen Prozess. Im Finale ging es für Frankfurt damals gegen ein britisches Team (Glasgow Rangers), auch hier könnte sich Geschichte womöglich wiederholen.

Freiburg hat zwei Titelchancen - Bayern nicht zu stoppen? Die Freiburger haben zudem den Vorteil, dass sie sich voll und ganz auf die Pokalwettbewerbe konzentrieren können. In der Bundesliga geht es bestenfalls noch um Platz sieben, der zwar am Ende unter Umständen entscheidend werden könnte, um in der kommenden Saison europäisch zu spielen. Aber in der Europa League und im DFB-Pokal haben die Breisgauer gleich noch zwei Titelchancen, die zudem mit einer automatischen Teilnahme am internationalen Geschäft belohnt werden würden. Ein Sieg in der Europa League wäre sogar gleichbedeutend mit der Champions-League-Qualifikation. Und die Bayern? Die sind inzwischen auf vielen Zetteln ohnehin der Topfavorit auf den Champions-League-Sieg. Tenor: Im kommenden Halbfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain entscheidet sich, wer am 30. Mai in Budapest den Henkelpott in die Höhe stemmen wird. Nach Stanisic-Vorwürfen: Drohen Rüdiger diesmal Konsequenzen? Zu beeindruckend waren die zwei Auftritte gegen Real Madrid, mit denen der deutsche Rekordmeister sein kleines Trauma mit den "Königlichen" beseitigte und zugleich die "Bestia Negra" wieder zum Leben erweckte. Dass diese Mannschaft tatsächlich gegen Atletico Madrid oder den derzeit kriselnden FC Arsenal ein Finale verlieren könnte? Aktuell sehr unwahrscheinlich.

Bundesliga kann Signal an Europa senden Die Bundesliga hat die große Chance, mit dem europäischen Double ein Signal an den Rest Europas zu senden. Allzu gerne wird das deutsche Oberhaus von seinen Kritikern als "Farmers League" verspottet - als Liga ohne internationale Relevanz, die gerade abseits der Bayern kaum etwas zu bieten hat. Freiburg hat die Chance, dieses Narrativ zu beerdigen. Und die Bayern könnten auch faktisch klarstellen, dass die beste Mannschaft Europas aktuell in der Bundesliga spielt. Eine Kombination, die so kaum jemand erwartet hat. Das war 1997 aber lange Zeit genauso.

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