Cristiano Ronaldo steht in Saudi-Arabien nach über drei Jahren vor seinem ersten Titel mit Al-Nassr. Doch jetzt erhebt Al-Ahli schwere Vorwürfe, dass dabei nicht alles sauber gelaufen sein soll.

Dabei geht es um mehrere vermeintliche Handspiele sowie ein Foulspiel im Strafraum. Trainer, Spieler und Offizielle beschwerten sich anschließend vehement beim Schiedsrichtergespann.

Der zuletzt genannte Verein wird vom deutschen Trainer Matthias Jaissle geleitet und erhebt nun schwere Vorwürfe nach dem eigenen Spiel gegen Al-Fayha. Das Titelrennen sei durch mehrere Fehlentscheidungen extrem beeinflusst worden.

Nach 28 Spieltagen und einem Spiel weniger führt der CR7-Klub die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an. Dahinter liegt Al-Hilal und darauf folgt Al-Ahli.

Cristiano Ronaldo ist seit Januar 2023 in Saudi-Arabien unter Vertrag. Jetzt steht er mit Al-Nassr vor seinem ersten Titelgewinn seit seiner Ankunft.

Ronaldo-Titel: Spieler posten öffentliche Statements

Die allgemeine Meinung der Al-Ahli-Vertreter: Entscheidungen gegen die Meisterschaftskonkurrenz, um CR7 seinen ersten Titel zu ermöglichen.

Galeno postet danach öffentlich bei X: "Sie können ihnen den Pokal schon jetzt überreichen, das ist es, was sie wollen. Sie wollen uns auf jeden Fall aus der Meisterschaft drängen, sie wollen den Pokal einer bestimmten Person geben – das ist eine Respektlosigkeit gegenüber unserem Verein."

Sein Teamkollege, der englische Stürmer Ivan Toney, postete eine Instagram-Story, die er später wieder löschte. Darin stand Folgendes: "Wir wissen es doch. Wem wollen wir den ersten Platz streitig machen? Wem nützt das? Das ist doch sonnenklar. Ich weiß nicht, was wir noch tun können. Wenn man den Ball mit beiden Händen fängt, ist das dann ein Elfmeter? Als wir versuchten, mit dem Schiedsrichter zu sprechen, sagte er uns, wir sollten uns auf die asiatische Champions League konzentrieren. Wie kann der Schiedsrichter so etwas sagen?"

Auch der Verein selbst gab ein öffentliches Statement ab. Darin heißt es unter anderem, dass "die Entscheidungen des Schiedsrichters einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf und das Endergebnis hatten, was wiederum die Position der Mannschaft im Titelrennen beeinträchtigte. Solche Fehler wecken berechtigte Zweifel am Auswahlverfahren für Schiedsrichter und den angewandten Kriterien."

Weiter: "Die Mannschaft war mit ungerechten Schiedsrichterentscheidungen konfrontiert, eine inakzeptable Situation, die weder der Entwicklung des Wettbewerbs förderlich ist noch den Grundsatz der Wettbewerbsgerechtigkeit wahrt, der die Grundlage jedes erfolgreichen Turniers sein muss."