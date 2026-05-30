ran Fußball Champions League - Fans zerreißen Arsenal vs. PSG: "Verbrechen am Fußball" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Während des Endspiels der Champions League kam es in Paris zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Fußballfans und der französischen Polizei.

In Paris ist es während des Champions-League-Finals zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Fußballfans gekommen. Noch vor dem Ende des Endspiels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal, das in Budapest stattfand, kontrollierte die Polizei 2216 Personen und belegte 89 mit Geldstrafen. Noten zum Champions-League-Finale: Havertz-Tor reicht nicht, Portugal-Fraktion bei PSG stark Nach Angaben der Präfektur vom späten Samstagabend wurden im gesamten Ballungsraum 45 Personen in Gewahrsam genommen. Zudem wurde ein Polizist verletzt.

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