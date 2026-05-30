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Champions League: Kai Havertz nach Finalpleite niedergeschlagen - Führungstreffer "bringt mir nicht viel"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:10 Min
Trotz seines Führungstreffers steht Kai Havertz nach dem Champions-League-Finale als Verlierer da. Entsprechend enttäuscht zeigte er sich nach dem Spiel.
Kai Havertz hat niedergeschlagen auf die Finalpleite in der Champions League mit dem FC Arsenal reagiert. "Wir können stolz auf die Saison sein. Wir haben die Meisterschaft gewonnen, aber natürlich ist man direkt nach dem Spiel ein bisschen angeschlagen", sagte der frustrierte Havertz bei Sky nach dem 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain.
"Am Ende ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Das muss man akzeptieren. Nächstes Jahr versuchen wir es erneut", kündigte der deutsche Nationalspieler an, nachdem er Arsenal früh in Führung gebracht hatte. Dass er wie schon 2021 in einem Champions-League-Endspiel getroffen habe, sei "natürlich ein Top-Gefühl": "Aber trotzdem bringt es mir jetzt nicht sehr viel, muss ich sagen."
Havertz war nach der regulären Spielzeit entkräftet ausgewechselt worden, beim Elfmeterschießen fieberte der Offensivspieler von der Bank aus mit. "Mir fällt es immer schwer, zuzuschauen, anstatt selber da zu stehen", sagte Havertz, seinen Mitspielern Eberechi Eze und Gabriel, die im Duell vom Punkt vergeben hatten, machte er keinen Vorwurf: "Aber trotzdem Respekt an jeden Einzelnen, der sich da so einen Ball nimmt. Es ist keine einfache Situation, ich weiß es selber. Deswegen kann da jeder stolz auf sich sein."
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Havertz freut sich auf die WM
Trotz der Niederlage wolle er am Sonntag bei einer Parade in London "eine überragende Saison" feiern. Danach geht es zur Nationalmannschaft, mit einer "Riesenvorfreude", wie Havertz zugab: "Ich habe mir schon ein paar Videos auf YouTube angeguckt von den Jungs. Ich kann es kaum erwarten, zu den Jungs zu stoßen. Jetzt ein, zwei Tage nochmal Pause und dann geht es am Dienstag los."
Havertz fehlt Bundestrainer Julian Nagelsmann noch im vorletzten WM-Test des DFB-Teams am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland. Nach dem Finale ist der 26-Jährige aber fest für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. Eine Nachricht von Nagelsmann habe er noch nicht erhalten: "Noch nicht, vielleicht später."
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