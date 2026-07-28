Das ist der Klopp-Vertraute Marc Kosicke: Marketing-Experte, Top-Berater und jetzt "Co-Trainer"

ran Fußball DFB - Völler über Klopps "Noch"-Spruch Videoclip • 02:30 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp hat in Person von Marc Kosicke seinen langjährigen Berater mit zum DFB gebracht, dem in Zukunft viele Privilegien eingeräumt werden. Doch wer ist der Schattenmann des neuen Bundestrainers?

Die Vorstellungs-PK am vergangenen Freitag machte umgehend deutlich, welchen Stellenwert Marc Kosicke für Jürgen Klopp besitzt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte, dass Kosicke "eng angebunden in den Verband" sei und Zugang "bis hoch in mein Büro" habe. Was genau seine Aufgaben dabei sein werden, ist aktuell noch sehr unklar. Neuendorf bezeichnete ihn als einen "externen Mitarbeiter", bei dem alle "organisatorischen Dinge für das gesamte Trainerteam" in Zukunft zusammenlaufen werden. Klopp sprach vage vom "Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation". Eberls schwierigste Aufgabe beim FC Bayern

DFB-Team: Entscheidung um Kimmich wohl gefallen Sicher ist zunächst lediglich, dass der ehemalige Marketing-Direktor von Nike zum ganz engen Kreis des neuen Bundestrainers gehört. "Es war ganz klar, dass die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass sie nur im Paket zu haben sind“, machte auch Neuendorf klar.

Wie Kosicke zu Jürgen Klopp kam Marketing-Direktor ist Kosicke dabei schon lange nicht mehr. Jahrelang verhandelte er für die Sportartikelriesen adidas und Nike Werbedeals mit Stars wie Roger Federer oder Dirk Nowitzki, ehe er 2007 seine Berateragentur "Projekt B" gründete, die heute "Project Five" heißt. Seine Vision: "Die Idee war, sich um Führungspersönlichkeiten im Sport zu kümmern", erklärte Kosicke, der erkannte, dass nur Spieler von Beratern vertreten wurden. Eins kam dann zum anderen und die Symbiose mit dem heutigen Bundestrainer war geboren. "Ich hatte Glück, dass Jürgen Klopp dachte, das sei eine gute Idee", erinnerte er sich. Seither scheinen die beiden unzertrennlich und arbeiteten über Klopps Stationen beim BVB und in Liverpool zusammen. Auch bei den Verhandlungen um den Job als Bundestrainer in New York saß Kosicke natürlich mit am Tisch.

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Eine der erfolgreichsten Berater-Agenturen des Landes Bekannt ist über ihn jedoch nur wenig. Interviews gibt er selten, zudem scheut er auch die meisten öffentlichen Auftritte. Er arbeitet im Hintergrund, versteht sich offenbar mehr als Strippenzieher denn als Mann der großen Worte. Im Stillen baute er so eine der erfolgreichsten Berater-Agenturen des Landes auf, die mittlerweile unzählige Athletinnen und Athleten vertritt. Dazu gehören Sandro Schwarz, David Wagner oder Heiko Vogel, interessanterweise beriet die Agentur bis 2021 auch Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann. Hinzu kommen Top-Sportler wie Handballer Juri Knorr, Zehnkämpfer Niklas Kaul oder auch TV-Moderator Sven Voss.

Marc Kosicke brachte dem FC Bayern das "Mia san mia" Aber auch andere Größen des Fußballs kennt Kosicke gut, unter anderem Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, den er 2008 auf einem Flug kennenlernte. Auch zwischen den beiden schien die Chemie sofort zu stimmen, im selben Jahr beauftragte er Kosicke nämlich damit, einen neuen Slogan für das Verbundenheitsgefühl der Münchner zu entwickeln. Das Ergebnis der vierwöchigen Zusammenarbeit einer etwa achtköpfigen Arbeitsgruppe: Der Slogan "Mia san mia", der seither unzertrennlich mit dem FC Bayern verbunden ist. "Sie haben das Selbstverständnis jeden Tag gelebt, aber wussten nicht, wie es heißt", erklärte Kosicke später. "Es war schon da, ich habe es aufgeweckt."

Wohl volle Konzentration auf den DFB Nun soll er also beim DFB eine wichtige Rolle einnehmen. Bei besagter PK saß der Klopp-Berater in der ersten Reihe neben Rudi Völler und DFB-Generalsekretär Holger Blask. Symbolwirkung? Viel ist über seine neue Rolle noch nicht bekannt. Einige Medien, darunter das "ZDF", berichten, dass Kosicke seine Tätigkeit in seiner Berateragentur beenden wird. Bekannt ist aus der Vergangenheit derweil, dass Klopp sich gern mit vielen Experten aus unterschiedlichen Bereichen umgibt. Die Zusammenarbeit zwischen Klopp und Kosicke habe bisher vor allem deshalb so gut funktioniert, weil jeder den anderen in seiner Kompetenz schätze, erklärte der Berater mal. Klopp kündigte an, dass er jeden Stein umdrehen wolle, um zu sehen, was sich darunter befindet. Mit Kosicke hat er jemanden an seiner Seite, dem er zutraut, die richtigen Dinge zu hinterfragen und anzupacken.

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