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DFB-Pokal: Das Finale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen

Videoclip • 01:13 Min

Auch im DFB-Pokal rückt die Entscheidung immer näher. So könnt ihr das Finale im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker verfolgen.

64 Mannschaften gingen im vergangenen Sommer an den Start, um sich den Titel im DFB-Pokal zu sichern.

Mittlerweile stehen die letzten Duelle an. Im Halbfinale kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen, welches die Münchner mit 2:0 für sich entscheiden konnten, sowie zum "Baden-Württemberg-Derby" zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

Im vergangenen Jahr gewannen die Stuttgarter im Finale gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2. In diesem Jahr wird es auf jeden Fall zu einem Bundesliga-Duell kommen.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.

DFB-Pokal-Finale live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Endspiel statt?

  • Spiel: FC Bayern vs. SC Freiburg ODER VfB Stuttgart

  • Wettbewerb: DFB-Pokal; Finale

  • Datum: 23. Mai 2026

  • Uhrzeit: 20:00 Uhr

  • Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)

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DFB-Pokal live: Wird das Finale im Free-TV übertragen?

Ja. Das Finale wird im Free-TV entweder in der ARD oder im ZDF übertragen.

Finale im DFB-Pokal: Wer überträgt das Endspiel im Livestream?

Im Livestream wird das Finale des DFB-Pokals kostenlos auf Joyn übertragen.

Auch Sky zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DFB-Pokal: Wo kann ich das Endspiel im Liveticker verfolgen?

Einen Liveticker für das Finale im DFB-Pokal gibt es natürlich auf ran.de.

Alle Infos zur Übertragung des Finals im DFB-Pokal

  • Begegnung: FC Bayern vs. SC Freiburg ODER VfB Stuttgart

  • Datum und Uhrzeit: 23. Mai 2026; 20:00 Uhr

  • Free-TV: ARD oder ZDF

  • Pay-TV: Sky

  • Livestream: Joyn, Sky, WOWTV

  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: DFB-Pokal-Halbfinale: VfB Stuttgart vs. SC Freiburg - live im Free-TV, Ticker und Joyn-Livestream

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