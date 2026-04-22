DFB-Pokal: Das Finale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Auch im DFB-Pokal rückt die Entscheidung immer näher. So könnt ihr das Finale im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker verfolgen.

64 Mannschaften gingen im vergangenen Sommer an den Start, um sich den Titel im DFB-Pokal zu sichern.

Mittlerweile stehen die letzten Duelle an. Im Halbfinale kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen sowie zum "Baden-Württemberg-Derby" zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

Im vergangenen Jahr gewannen die Stuttgarter im Finale gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2. In diesem Jahr wird es auf jeden Fall zu einem Bundesliga-Duell kommen.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.