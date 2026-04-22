Wink mit dem Zaunpfahl: Der verletzte Nationalstürmer Tim Kleindienst gibt die Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft noch nicht auf.

"Solange mich niemand anruft und mir sagt, dass ich raus bin, wäre es unklug, dieses Ziel zu verwerfen. Die Chance ist nicht groß, aber sie ist auch nicht bei null."

Der verletzte Nationalstürmer Tim Kleindienst hat die Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft noch nicht aufgegeben. "Für die WM stehe ich jeden Tag auf und arbeite am Fortschritt", sagte Kleindienst in der "Sport Bild".

Kleindienst: "Ich gar keinen Bock zuzugucken"

Kleindienst hatte sich vor fast einem Jahr eine langwierige Meniskusverletzung zugezogen. Aktuell rede man über ein Comeback in den "letzten beiden Saisonspielen". "Vor allem das letzte Heimspiel nehme ich mir fest vor", sagte der 30-Jährige. Besonders hart sei es für ihn, seiner Mannschaft Borussia Mönchengladbach nicht im Abstiegskampf helfen zu können.

"Du sitzt auf der Tribüne und kannst nicht mithelfen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock zuzugucken, sondern will mir einfach die Schuhe anziehen und loslegen. Das ist mit das Schwierigste in dieser Situation", sagte Kleindienst. Gladbach steht aktuell auf Tabellenplatz 13. Immerhin fünf Punkte trennen den Klub vom Relegationsplatz.

Trotz der langen Ausfallzeit sei der Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gegeben. "Er hat mir mal eine Nachricht geschrieben und nach dem Ist-Zustand gefragt. Mir ist klar, in welcher Rolle ich dorthin mitfahren würde. Aber vielleicht gibt es diesen einen besonderen Moment", so Kleindienst. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt.

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