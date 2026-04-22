Bundesliga
Bayer Leverkusen: Pokal-Halbfinale gegen FC Bayern als Schicksalsspiel für Trainer Kasper Hjulmand?
Veröffentlicht:von Kai Esser
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen
Videoclip • 01:13 Min
Der Haussegen bei Bayer Leverkusen hängt schief. Nach einem zwischenzeitlichen Formhoch droht die "Werkself" die Saisonziele zu verpassen. Das könnte Trainer Kasper Hjulmand den Job kosten.
Wenn am Mittwochabend das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) abgepfiffen wird, dann wird das nicht über die Zukunft von Trainer Kasper Hjulmand unter'm Bayer-Kreuz entschieden haben. Weder positiv noch negativ.
Fest steht allerdings: Der Däne sitzt nicht fest im Sattel. Im Gegenteil. Bereits Ende März berichteten mehrere Medien, dass der Glaube an den 54-Jährigen in der Führungsetage nicht mehr gegeben seil, die Thematik verlor jedoch an Fahrt - bis zuletzt.
Denn auf den 1:0-Erfolg bei Borussia Dortmund folgte sogleich ein ernüchterndes 1:2 gegen den FC Augsburg. Das Gesamtbild spricht eine noch klarere Sprache: Von den vergangenen zwölf Pflichtspielen gewann Leverkusen nur drei. Zu wenig für einen Klub, der in die Champions League will.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
170 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
170 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream
180 MinBald verfügbar
Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 Min
Bayer Leverkusen: Zu unkonstant, zu dünn besetzt, zu fahrig
Jene Champions League ist tabellarisch seit dem letzten Spieltag zwei Punkte weg - vorausgesetzt, die zukünftigen Ergebnisse des SC Freiburg sowie des FC Bayern reichen in der Jahreswertung der UEFA, um den fünften Startplatz für die Bundesliga zu sichern. Andernfalls sind es bereits vier Zähler, die die "Werkself" von der "Königsklasse" trennen.
Ein Zufall ist das nicht. Auch, wenn in besagten zwölf Spielen beide Partien gegen den FC Arsenal sowie ein Bayern-Spiel fallen - ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach, 3:3 beim 1. FC Heidenheim oder 0:1 beim 1. FC Union Berlin machen die Sachlage nicht besser.
Bayer 04 kann mit den Top-Teams durchaus mithalten. Arsenal etwa verlangte man alles ab, genau wie den Bayern. Aber als Favorit? Oben genannte Endresultate sprechen nicht dafür, dass die "Werkself" konzentriert und konstant genug wäre, um das eigene Spiel nachhaltig durchzubringen. Dafür fehlt auch das Personal. Wenn die beiden Schlüsselspieler Alejandro Grimaldo und/oder Patrik Schick ausfallen, wird es schon eng.
Es ist so ein wenig das BVB-Syndrom aus der Vergangenheit, das den Rheinländern nachhängt. Mit dem Tabellenführer Englands auf Augenhöhe zu spielen ist nett, gegen die Abstiegskandidaten der Bundesliga zu versagen dann allerdings weniger. Dass Leverkusen nach 1:3-Rückstand noch 6:3 gegen den VfL Wolfsburg gewann, lag auch eher am historischen Kollaps der Gäste als an einem heroischen Comeback der Leverkusener.
Woher kommt das? "Wenn das so leicht wäre zu beantworten, dann wäre es auch leicht, Trainer zu sein", gibt sich Hjulmand beinahe etwas ratlos.
Mehr Fußball-Videos
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen
Videoclip • 01:13 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Dünne Offensive? Kompany ist nicht besorgt
Videoclip • 01:18 Min
ran Fußball
Kompany zu Bayern Frauen: "eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein"
Videoclip • 01:32 Min
Bayer Leverkusen vor Entlassung von Kasper Hjulmand? Der ominöse "neue Impuls"
Sollte man sich deshalb also von Hjulmand trennen? "Wenn das klare Ziel ist, wieder unter die ersten Vier zu kommen und damit Champions League zu spielen – und das mit ansehnlichem Fußball –, dann sage ich: ja", erklärte der ehemalige Leverkusener Erik Meijer im ran-Interview.
Es wäre ein neuer Impuls für die Mannschaft. Der, der so oft heraufbeschworen wird, wenn Trainer gewechselt werden. Nicht, dass Hjulmands Aufgabe eine einfache gewesen wäre. Nach chaotischer Transferperiode mit 23 Zu- und ebenso vielen Abgängen hat der Däne die Mannschaft tabellarisch stabilisiert - aber mehr eben auch nicht. Im eigenen Ballbesitz wirken die Leverkusener teils ohne jede Durchschlagskraft. Sei es gegen mauernde Augsburger oder nur zehn, teils lediglich neun Münchner.
Gleichzeitig tut sich der 54-Jährige keinen Gefallen auf der Torwart-Position. Mark Flekken wurde nach seiner langwierigen Verletzung wieder ins Tor beordert um dort Janis Blaswich zu ersetzen, der etwa im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Arsenal eine fantastische Leistung zeigte.
Flekken wirkte dabei unsicher und fing sich sogar Häme der eigenen Fans ein. Nun stellt Hjulmand selbst den Niederländer wieder in Frage. Wem tut er damit einen Gefallen? Nicht seinem Keeper, nicht seiner Abwehrkette und als allerletztes auch nicht sich selbst.
Bayer Leverkusen: Simon Rolfes hält sich bedeckt
Und die Führungsetage? "Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes kürzlich. Allerdings bezog er sich dabei nur auf einen Austausch des Hauptübungsleiters während der Saison.
"Wir wollen im Hier und Jetzt bleiben. Das andere kommt dann irgendwann später." Eine sehr vage Aussage des ehemaligen Nationalspielers zur Zukunft seines Trainers.
Mit Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) sowie Andoni Iraola (AFC Bournemouth) sollen bereits zwei Namen aus der Premier League hoch oben auf dem Zettel bei Bayer 04 stehen. Während Iraola seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, wäre für Hürzeler eine hohe, aber für Leverkusen stemmbare Ablösesumme fällig.
Wer auch immer am 1. Spieltag der kommenden Saison an der Leverkusener Seitenlinie steht - das erste Ziel dürfte es sein, Konstanz am Autobahnkreuz hinzubekommen.
Die Konstanz, die unter Xabi Alonso einst selbstverständlich war.
Auch interessant: Gerüchte um Real-Interesse: VfB-Trainer Hoeneß reagiert
Mehr Fußball-News
Fußball
Gerüchte um Real-Interesse: VfB-Trainer Hoeneß reagiert
DFB-Pokal
"Klare Handschrift fehlt": Bayer-Legende fordert Konsequenzen auf der Bank
Fußball
WM 2026: USA-Auftaktspiel wohl weiterhin nicht ausverkauft
Transfergerüchte
FC Barcelona: Dieser Star muss wohl gehen
Fußball
Guardiola bringt Kompany für neuen Job ins Gespräch
Fußball
Champions League: Das Finale live im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker