ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Der Haussegen bei Bayer Leverkusen hängt schief. Nach einem zwischenzeitlichen Formhoch droht die "Werkself" die Saisonziele zu verpassen. Das könnte Trainer Kasper Hjulmand den Job kosten.

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Bayer Leverkusen: Zu unkonstant, zu dünn besetzt, zu fahrig Jene Champions League ist tabellarisch seit dem letzten Spieltag zwei Punkte weg - vorausgesetzt, die zukünftigen Ergebnisse des SC Freiburg sowie des FC Bayern reichen in der Jahreswertung der UEFA, um den fünften Startplatz für die Bundesliga zu sichern. Andernfalls sind es bereits vier Zähler, die die "Werkself" von der "Königsklasse" trennen. Ein Zufall ist das nicht. Auch, wenn in besagten zwölf Spielen beide Partien gegen den FC Arsenal sowie ein Bayern-Spiel fallen - ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach, 3:3 beim 1. FC Heidenheim oder 0:1 beim 1. FC Union Berlin machen die Sachlage nicht besser. Bayer 04 kann mit den Top-Teams durchaus mithalten. Arsenal etwa verlangte man alles ab, genau wie den Bayern. Aber als Favorit? Oben genannte Endresultate sprechen nicht dafür, dass die "Werkself" konzentriert und konstant genug wäre, um das eigene Spiel nachhaltig durchzubringen. Dafür fehlt auch das Personal. Wenn die beiden Schlüsselspieler Alejandro Grimaldo und/oder Patrik Schick ausfallen, wird es schon eng. Es ist so ein wenig das BVB-Syndrom aus der Vergangenheit, das den Rheinländern nachhängt. Mit dem Tabellenführer Englands auf Augenhöhe zu spielen ist nett, gegen die Abstiegskandidaten der Bundesliga zu versagen dann allerdings weniger. Dass Leverkusen nach 1:3-Rückstand noch 6:3 gegen den VfL Wolfsburg gewann, lag auch eher am historischen Kollaps der Gäste als an einem heroischen Comeback der Leverkusener. Woher kommt das? "Wenn das so leicht wäre zu beantworten, dann wäre es auch leicht, Trainer zu sein", gibt sich Hjulmand beinahe etwas ratlos.

Bayer Leverkusen vor Entlassung von Kasper Hjulmand? Der ominöse "neue Impuls" Sollte man sich deshalb also von Hjulmand trennen? "Wenn das klare Ziel ist, wieder unter die ersten Vier zu kommen und damit Champions League zu spielen – und das mit ansehnlichem Fußball –, dann sage ich: ja", erklärte der ehemalige Leverkusener Erik Meijer im ran-Interview. Es wäre ein neuer Impuls für die Mannschaft. Der, der so oft heraufbeschworen wird, wenn Trainer gewechselt werden. Nicht, dass Hjulmands Aufgabe eine einfache gewesen wäre. Nach chaotischer Transferperiode mit 23 Zu- und ebenso vielen Abgängen hat der Däne die Mannschaft tabellarisch stabilisiert - aber mehr eben auch nicht. Im eigenen Ballbesitz wirken die Leverkusener teils ohne jede Durchschlagskraft. Sei es gegen mauernde Augsburger oder nur zehn, teils lediglich neun Münchner. Gleichzeitig tut sich der 54-Jährige keinen Gefallen auf der Torwart-Position. Mark Flekken wurde nach seiner langwierigen Verletzung wieder ins Tor beordert um dort Janis Blaswich zu ersetzen, der etwa im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Arsenal eine fantastische Leistung zeigte. Flekken wirkte dabei unsicher und fing sich sogar Häme der eigenen Fans ein. Nun stellt Hjulmand selbst den Niederländer wieder in Frage. Wem tut er damit einen Gefallen? Nicht seinem Keeper, nicht seiner Abwehrkette und als allerletztes auch nicht sich selbst.

Bayer Leverkusen: Simon Rolfes hält sich bedeckt Und die Führungsetage? "Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes kürzlich. Allerdings bezog er sich dabei nur auf einen Austausch des Hauptübungsleiters während der Saison. "Wir wollen im Hier und Jetzt bleiben. Das andere kommt dann irgendwann später." Eine sehr vage Aussage des ehemaligen Nationalspielers zur Zukunft seines Trainers. Mit Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) sowie Andoni Iraola (AFC Bournemouth) sollen bereits zwei Namen aus der Premier League hoch oben auf dem Zettel bei Bayer 04 stehen. Während Iraola seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, wäre für Hürzeler eine hohe, aber für Leverkusen stemmbare Ablösesumme fällig. Wer auch immer am 1. Spieltag der kommenden Saison an der Leverkusener Seitenlinie steht - das erste Ziel dürfte es sein, Konstanz am Autobahnkreuz hinzubekommen. Die Konstanz, die unter Xabi Alonso einst selbstverständlich war. Auch interessant: Gerüchte um Real-Interesse: VfB-Trainer Hoeneß reagiert

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